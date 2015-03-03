الأمم المتحدة تستأنف محادثات السلام الليبية وتدعو لوقف فورى للقتال

قالت بعثة الأمم المتحدة فى ليبيا اليوم الثلاثاء، إن المنظمة الدولية ستستأنف محادثات السلام بين الفصائل الليبية المتحاربة "فى وقت لاحق هذا الاسبوع" فى المغرب وإنها تدعو لوقف فورى للقتال.

وتدعم الحكومات الغربية محادثات الأمم المتحدة باعتبارها الطريقة الوحيدة لحل الصراع بين الحكومتين المتنافستين والفصائل المسلحة التى تدعمهما فى حين تعانى البلاد من الفوضى بعد اربع سنوات من الاطاحة بمعمر القذافى.

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