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"الرى" تحبط محاولة اعتداء على أرض قناطر إسنا الجديدة

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"الرى" تحبط محاولة اعتداء على أرض قناطر إسنا الجديدة "الرى" تحبط محاولة اعتداء على أرض قناطر إسنا الجديدة
تلقى الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، مذكرة حول قيام عدد من الأفراد يقارب 200 فرد باقتحام بوابة الحديقة الدولية عنوة تحت وطأة الترويع لأفراد الأمن التابعين للإدارة العامة لقناطر إسنا الجديدة، وقاموا بغرس بعض شتلات الموز وأشجار الجوافة وشرعوا فى ريها عن طريق ثلاث ماكينات نقالة على نهر النيل.

أوضح حسام فى بيان اليوم الثلاثاء، بأن العاملين قاموا على الفور بإبلاغ قوات الأمن وتحرير محضر بالواقعة وعلى إثره تم تحويل المحضر للنيابة، وقامت قوات البحث الجنائى بإلقاء القبض على (11) متهما وتم التحقيق معهم، وأمرت النيابة بالتحفظ على ماكينات الرى المتنقلة المستخدمة فى واقعة التعدى.

وِأضاف وزير الرى بأنه تم التنسيق بين الوزارة والمحافظة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، كذلك أيضا تم التنسيق بين أجهزة الوزارة الداخلية المختلفة من خلال قيام إدارة قناطر إسنا الجديدة والإدارة العامة لحماية النيل بالأقصر بتحرير محضر مخالفة وتعدى بالواقعة إعمالا لقانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1984، وعلى إثر ذلك تم إصدار قرار إزالة للتعديات على الأرض حرم قناطر إسنا الجديدة وتم إبلاغ مركز شرطة إسنا بواقعة المخالفة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية لإزالتها وتمت تنفيذ الإزالة بالكامل.

جدير بالذكر أنه فور إزالة المخالفة تم إتخاذ عدد من الإجراءات الإحترازية تمثلت فى رفع حالة الطوارىء بقناطر إسنا الجديدة، وإرجاء كافة الا أجازات والراحات للعاملين على كافة مستوياتهم الوظيفية من مهندسين وعاملين، كذلك غلق كافة مداخل ومخارج ومنافذ الحديقة باستخدام الأتربة والأحجار بعد إتلاف البوابة الرئيسية بواسطة المعتدين، فضلا عن تشديد الرقابة والتواجد الأمنى على مدار الساعة.
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