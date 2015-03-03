إقامة مصنع للأعلاف بطاقة 100 ألف طن سنويًا باستثمارات صينية بالبحيرة

صرحت المهندسة نادية عبده، نائب محافظ البحيرة، بأنه تم التشاور والاتفاق مع أحد المستثمرين الصينيين للسير فى إجراءات تخصيص قطعة أرض بالمنطقة الصناعية بحوش عيسى على مساحة 20 ألف متر مسطح لإقامة مصنع للأعلاف بطاقة 100 ألف طن سنويا، فى الجزء المخصص من المنطقة لإنتاج الأعلاف، وذلك وفقًا للضوابط المعمول بها بالمناطق الصناعية.>جاء ذلك خلال لقائها اليوم مع المستثمر الصينى بحضور مدحت فؤاد، مدير إدارة الاستثمار، والمهندسة سلوى رجب، مدير المنطقة الصناعية بحوش عيسى.

وأشارت نائب المحافظ إلى أن المشروع سيوفر من 300 إلى 400 فرصة عمل، وتم الاتفاق على أن تستوفى تلك العمالة المطلوبة من داخل مصر، وخاصة من مركز حوش عيسى والمناطق المجاورة بالمحافظة، مشيره إلى أن المشروع من المتوقع أن يحقق وفقا للدراسة الاقتصادية المقدمة 20 مليون جنيه أرباحًا سنوية سوف تساهم فى تدعيم الدخل القومى بما يعادل 8 ملايين جنيه ضرائب سنوية.