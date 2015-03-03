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بالصور..حى المنتزه بالإسكندرية يشن حملات إزالة للمبانى المخالفة

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شن حى منتزه ثان بمحافظة الإسكندرية، بقيادة اللواء عادل سلامة رئيس الحى بحملة إزالة مبانى للعقار رقم 34 بشارع بن طاهر المتفرع من شارع 45 بمنطقة العصافرة بحرى داخل نطاق الحى.

ويتكون العقار من دور أرضى وميزانين و14 دورًا، كما تم التحفظ على عدد من الأبواب الخشبية الخاصة بالعقار، وشن حى منتزه ثان حملة لإزالة كافتيريا أول شارع 45 بجوار كوبرى 45 داخل نطاق الحى للتعدى على خط التنظيم والإنشاء بدون ترخيص مبان.

وشن الحى حملة أخرى بعد تجريف الأتربة والرمال من طريق الإصلاح داخل نطاق الحى، للحفاظ على النظافة والمظهر الحضارى للشارع السكندرى.

العقار المخالف- 2015-02 - اليوم السابع
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العقار المخالف
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تنفيذ حملة إزالة ضد عقار 14 دورًا بدون ترخيص- 2015-02 - اليوم السابع
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تنفيذ حملة إزالة ضد عقار 14 دورًا بدون ترخيص
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أثناء تنفيذ الحملة- 2015-02 - اليوم السابع
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أثناء تنفيذ الحملة
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هدم العقار من الداخل- 2015-02 - اليوم السابع
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هدم العقار من الداخل

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