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4 يونيو الحكم على 55 إخوانيًا متهمين فى أحداث شغب مستشفى المعلمين بسوهاج

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4 يونيو الحكم على 55 إخوانيًا متهمين فى أحداث شغب مستشفى المعلمين بسوهاج 4 يونيو الحكم على 55 إخوانيًا متهمين فى أحداث شغب مستشفى المعلمين بسوهاج
قررت محكمة جنايات سوهاج اليوم، الثلاثاء، حجز الحكم على 55 إخوانيًا، بينهم 27 متهمًا "محبوسين"، لاتهامهم فى أحداث الشغب أمام مستشفى المعلمين ومنطقة الزهراء، فى أول أيام الاستفتاء على الدستور، والتى أسفرت عن مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين فى تبادل إطلاق النار بين قوات الشرطة والإخوان، بينهم العقيد أحمد أبو عايد، مأمور قسم ثان سوهاج، إلى جلسة 4 يونيو القادم مع استمرار حبس المتهمين.

عقدت الجلسة، برئاسة المستشار حمدى عبدالعزيز، وعضوية المستشارين صالح محمد صالح وطارق صلاح حامد، بحضور المستشار أحمد عوض، رئيس النيابة الكلية بسوهاج، بأمانة سر طه حسين وعادل أبو الريش.

استمعت هيئة المحكمة إلى 7 محامين من دفاع المتهمين، والذى طالب ببراءة موكليهم، تأسيسًا على انتفاء صلة المتهمين بالواقعة، وكيدية الاتهام وتلفيقه وبطلان محضر التحريات، كما دفع بعدم دستورية بعض مواد قرار الإحالة.

تعود أحداث القضية إلى عام 2013، عندما وجهت النيابة العامة للمتهمين تهم الانضمام لجماعة هدفها تكدير السلم العام، والقتل والشروع فى القتل والتخريب، واستعمال العنف والقوة مع رجال الشرطة ومقاومة السلطات، والقيام بعمل مظاهرة بدون تصريح، وتكدير الأمن العام، وتعطيل وسائل المواصلات.

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