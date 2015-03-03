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ممارسة الرياضة والقراءة والاهتمام بالمظهر يخلصك من الشعور بالسلبية

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ممارسة الرياضة والقراءة والاهتمام بالمظهر يخلصك من الشعور بالسلبية ممارسة الرياضة والقراءة والاهتمام بالمظهر يخلصك من الشعور بالسلبية
السلبية تجعلك شخصا غير واثق فى ذاتك، ولذلك عليك التخلص من هذه الصفة السيئة.

يقول الدكتور محمد على استشارى الطب النفسى، إن الكثيرين يمرون بالعديد من الضغوط النفسية التى تجعل منهم أشخاصًا متبلدى المشاعر إلى أن يصل الأمر إلى إصابتهم بالمشاعر السلبية.

طرق التخلص من السلبية:
>يقدم استشارى الطب النفسى، بعض النصائح التى تساعد على التخلص من الشعور السلبى:
>1- التقرب من الأشخاص الإيجابيين فى التفكير، وتجنب الأشخاص المتشائمين.
>2- الاهتمام بمظهرك يعكس الشعور بالإيجابية والجدية والثقة بالنفس.
>3- تحكم فى كل الأفكار السلبية فى حياتك، وتخلص منها عن طريق الانشغال فى كل ما هو جديد فى حياتك مثل التعرف على أصدقاء جدد.
>4- عليك أن تحدد أهدافك ومحاولة الوصول لها دون الاستماع لحديث المحيطين اللذين يحاولون إحباطك.
>5- عندما تتخذ القرار الجيد وبشكل إيجابى والقيام بعمل كل ما هو جديد سوف تشعر بالسعادة الحقيقة.
>6- عليك القيام بترتيب أفكارك وأولوياتك، والتخلص من الشعور السلبى الذى يحيط بك مثل العصبية.
>7- لا تستلم لليأس حتى لا يسيطر عليك وعلى حياتك.
>8- عليك التعلم من أخطائك لأنه لا يوجد إنسان ناجح دون أن تمر عليه أخطاء يتعلم منها.
>9- حاول التقرب لكل ما يمكنه أن يطورك ويخلصك من السلبية، مثل القراءة أو حضور صالونات ثقافية.
>10- عليك ممارسة الرياضة لأنها تساعد على التجديد.

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