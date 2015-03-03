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إنتل تعلن عن حلول جديدة للهواتف المحمولة بتقنية الجيل الرابع

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إنتل تعلن عن حلول جديدة للهواتف المحمولة بتقنية الجيل الرابع إنتل تعلن عن حلول جديدة للهواتف المحمولة بتقنية الجيل الرابع
أعلن بريان كرزانيتش، الرئيس التنفيذى لشركة انتل اليوم الثلاثاء، عن سلسلة من نظم الأجهزة والهواتف المحمولة والتى تشمل نظام إنتل على شريحة SoC للهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية، وحلول تقنية LTE العالمية، وتجارب للحوسبة الشخصية، ومجموعة من العروض للهواتف المحمولة للمستهلكين وللبنية التحتية للشبكات.

وحول التقنيات المتعددة من السيلكون إلى البرمجيات والأمن الإلكتروني، قال كرزانيتش أن إنتل تعد واحدة من الشركات القليلة القادرة على توفير حلول للمستهلك، وللأجهزة، وللشبكات، وللحوسبة السحابية.

كما أعلن كرزانيتش عن إطلاق سلسلة معالجات إنتل أتوم x3،والتى تعتبر أول شريحة لتقنية الاتصالات المتكاملة فى أسواق الأجهزة النامية والقليلة التكلفة، وتشتمل على تقنية LTE لمعالج إنتل XMM™ 7360 الخماسي، والمصمم خصيصًا لضمان الأداء المتميز والتغطية العالمية.

وأشار كرزانيتش الضوء إلى التعاون المشترك مع كل من شركة الكاتيل لوسنت، وإريكسون، وهواوى للوفاء بالطلب المتزايد على الاتصالات السلكية واللاسلكية الجديدة، والحوسبة السحابية وخدمات مراكز البيانات، ولتحسين كفاءة الشبكات، والإسراع من عملية الانتقال إلى بنية تحتية معتمدة على تقنيات انتل.

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