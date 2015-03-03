أخبار مصر للساعة6.. أحمد عز يعرض رد رخصة الحديد الثانية للحكومة

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" عدداً من الأخبار الهامة، فى مقدمتها تقدم دفاع رجل الأعمال، المهندس أحمد عز، بطلب لرد رخصة الحديد الثانية، للحكومة، وذلك قبل أن يتقدم عز بطعن رسمى أمام المحكمة الإدارية على استبعاد أوراقه من انتخابات مجلس النواب.

وعلى مدار الساعات الماضية، رصد "اليوم السابع" استعدادات الحكومة والأجهزة التنفيذية والأمنية المختلفة لمؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى، المقرر عقده منتصف الشهر الجارى، ومناقشة الرئيس عبدالفتاح السيسى، الترتيبات النهائية للمؤتمر فى اجتماعه مع المجلس التخصصى للتنمية الاقتصادية، والذى أكد خلاله ضرورة الاهتمام بالمشروعات الصغيرة، والسعى إلى خلق مناخ جاذب للاستثمار دون أى معوقات.

وواصل "اليوم السابع" تغطيته للعمليات التى تنفذها القوات المسلحة فى سيناء، لملاحقة البؤر الإرهابية والتى أسفرت عن مقتل تكفيرى متهم باقتحام قسم العريش، فضلاً عن ضبط عنصرين من الإخوان و20 مشتبها بهم فى منطقة شيخ زويد، إضافة إلى إصابة مجند فى انفجار بمنطقة "الطويل" شرق العريش.. وفيما يلى موجز أنباء السادسة:

أحمد عز يطعن أمام المحكمة الإدارية على استبعاده من انتخابات البرلمان

دفاع أحمد عز يتقدم بطلب لرد رخصة الحديد الثانية للحكومة دون مقابل

خلال اجتماع الرئيس مع المجلس التخصصى للتنمية الاقتصادية.. السيسى يشدد على طرح أفكار عملية لخفض عجز الموازنة ومكافحة الفقر.. ويناقش الإعداد لمؤتمر مارس.. ويؤكد:المشروعات الصغيرة أهم وسائل إنهاء البطالة

محلب يجتمع بمستثمرى شرم الشيخ ويشيد بالإعداد المتميز للمؤتمر الاقتصادى

بالصور.. محلب و5 وزراء بشرم الشيخ للاطلاع على اللمسات الأخيرة لمؤتمر مارس.. رئيس الوزراء يلتقى رؤساء تحرير الصحف الخميس لعرض الاستعدادات النهائية للمؤتمر.. ويؤكد: فرصة لعرض رؤية الحكومة الاقتصادية

محلب يتفقد مشروعا سياحيا متكاملا بشرم الشيخ..ويؤكد:ندعم المستثمر الجاد

محلب من شرم الشيخ: مصر بلد الأمن والأمان رغم حقد الحاقدين

خطة مشتركة بين الجيش والشرطة والحرس الجمهورى لتأمين المؤتمر الاقتصادى.. مصدر أمنى: الحرس الجمهورى يتسلم مواقع التأمين قبل يومين من انعقاد المؤتمر.. ونشر مدرعات وآليات ثقيلة على الطرق الرئيسية

مصادر: مشروع قانون الاستثمار يتضمن منح حوافز غير ضريبية فى المناطق النائية

محمد فريد خميس: اتحاد المستثمرين يشارك بمشروعات استثمارية فى قمة شرم الشيخ.. والرئيس سيعلن قريبا تفاصيل الشباك الواحد.. ومحمد جنيدى: 7 آلاف مصنع متوقف يعطل استثمارات بـ20 مليار جنيه

70 رحلة طيران إلى شرم الشيخ خلال المؤتمر الاقتصادى

مقتل 11 إرهابيا وضبط مخزن أسلحة وتدمير 3 منازل وسيارتين بشمال سيناء

تواصل الحرب على الإرهاب بسيناء.. مقتل تكفيرى متهم باقتحام قسم شرطة العريش.. وإحباط محاولة تفجير رتل أمنى بالشيخ زويد.. وضبط عنصرين من الإخوان و20 مشتبهًا فيهم.. وإزالة 10 مساكن من المنطقة العازلة

إصابة مجند فى انفجار بمنطقة الطويل شرق العريش

العثور على جثة مجهولة بمنطقة كرم القواديس شرق مدينة العريش

تفكيك 4 خلايا إرهابية تضم 24 عنصراً فى القاهرة و3 محافظات.. "الداخلية": الخلايا وراء تنفيذ 19 عملية إرهابية.. وضبطنا معمل لتصنيع المتفجرات.. و14 عبوة ناسفة.. وتؤكد: مستمرون فى استهداف الأيادى المخربة

تأجيل محاكمة مرسى و10 آخرين فى التخابر مع قطر لجلسة 8 مارس

بعد الحكم بوقف انتخابات التجديد النصفى لـ"الصحفيين".. المحكمة الإدارية العليا تؤجل نظر الطعون للغد.. المستشار القانونى للنقابة: أوقف عُرسًا ينتظره جموع الصحفيين.. وجمال فهمى: نلتزم بتنفيذ القانون

"النقل": وصول أول قطار جديد للخط الأول للمترو ضمن صفقة قطارات مكيفة

وزير الصحة: طرح عقار "جراتسيانو" المصرى لعلاج فيروس c بالصيدليات بـ2670 جنيها بدءا من غد على نفقة الدولة.. 50 ألف مريض صرفوا علاج سوفالدى حتى الآن.. والعقار الجديد أنتجته شركتا روش وفاركو الأوروبية

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