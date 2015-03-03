وكالة روسية: مناورات للجيشين المصرى والروسى بالبحر المتوسط العام الجارى (تحديث)

أكدت وزارة الدفاع الروسية أن مصر وروسيا اتفقتا، اليوم الثلاثاء، على تعزيز العلاقات العسكرية، ولا سيما القيام العام الجارى مناورات بحرية مشتركة فى البحر المتوسط وتدريبات لمكافحة الإرهاب.

وأضافت الدفاع الروسية، فى بيان لها نقلته وكالة "ريانوفستى" الروسية للأنباء، اتفاق وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو ووزير الدفاع المصرى صدقى صبحى، على المناورة.

وأشارت الوكالة إلى أن الطرفين اتفقا على مواصلة التعاون فى مجال التدريب والمناورات العسكرية، وكذلك إجراء تدريبات عسكرية مشتركة لقوات الرد السريع بين القوات البحرية فى البلدين فى البحر الأبيض المتوسط لمكافحة الإرهاب.

وبالإضافة إلى ذلك، اقترح وزير الدفاع الروسى شويجو على الوزير صدقى صبحى لمشاركة الجيش المصرى فى منتدى الألعاب العسكرية والمنتدى العسكرى التقنى الدولى "الجيش 2015" فى روسيا.

ومن جهته، صرح وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو أن روسيا ومصر تعتزمان توقيع بروتوكول للتعاون العسكرى، سيحدد مدى التعاون فى هذا المجال بين البلدين لفترة طويلة.

وأشار شويجو أثناء افتتاح المحادثات مع نظيره المصرى إلى ضرورة دراسة ما تم إنجازه خلال العام الماضى فى مجال بناء العلاقات الثنائية فى المجال العسكرى.

وقال الوزير: "سيكون توقيع بروتوكول بين الحكومتين الروسية والمصرية بشأن التعاون العسكرى نتيجة هامة للعمل المشترك، وستحدد هذه الوثيقة مدى التعاون بين البلدين فى هذا المجال لسنوات عديدة".

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