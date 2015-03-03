أخبار عاجلة

خاص مع سيف: الحلقة الكاملة - الثلاثاء 04 إبريل 2017 -
حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
لقاء خاص مع ك. أحمد مجاهد في .. خاص مع سيف -
جسد "السفير" يبحث عن قاتله.. مصراوي في قرية الدجال الغامض (صور) -
مستشار المفتي: قوانين مصر توافق الشريعة ونرفض اتهامها بمخالفة الدين -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الأربعاء 5 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
وزير التنمية المحلية يعرض خطط مواجهة القمامة وعشوائية الإعلانات -
الإسكان: سحب 521 كراسة شروط بمدينة ناصر الجديدة و267 كراسة بمدينة غرب قنا -
وزارة النقل: إجراء تجارب تحميل على كباري طريق "شبرا - بنها" -
روبين وليفاندوفيسكي يقودان هجوم البايرن أمام هوفنهايم في البوندسليجا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وكالة روسية: مناورات للجيشين المصرى والروسى بالبحر المتوسط العام الجارى (تحديث)

Google+ Print
وكالة روسية: مناورات للجيشين المصرى والروسى بالبحر المتوسط العام الجارى (تحديث) وكالة روسية: مناورات للجيشين المصرى والروسى بالبحر المتوسط العام الجارى (تحديث)
أكدت وزارة الدفاع الروسية أن وروسيا اتفقتا، اليوم الثلاثاء، على تعزيز العلاقات العسكرية، ولا سيما القيام العام الجارى مناورات بحرية مشتركة فى البحر المتوسط وتدريبات لمكافحة الإرهاب.

وأضافت الدفاع الروسية، فى بيان لها نقلته وكالة "ريانوفستى" الروسية للأنباء، اتفاق وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو ووزير الدفاع المصرى صدقى صبحى، على المناورة.

وأشارت الوكالة إلى أن الطرفين اتفقا على مواصلة التعاون فى مجال التدريب والمناورات العسكرية، وكذلك إجراء تدريبات عسكرية مشتركة لقوات الرد السريع بين القوات البحرية فى البلدين فى البحر الأبيض المتوسط لمكافحة الإرهاب.

وبالإضافة إلى ذلك، اقترح وزير الدفاع الروسى شويجو على الوزير صدقى صبحى لمشاركة الجيش المصرى فى منتدى الألعاب العسكرية والمنتدى العسكرى التقنى الدولى "الجيش 2015" فى روسيا.

ومن جهته، صرح وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو أن روسيا ومصر تعتزمان توقيع بروتوكول للتعاون العسكرى، سيحدد مدى التعاون فى هذا المجال بين البلدين لفترة طويلة.

وأشار شويجو أثناء افتتاح المحادثات مع نظيره المصرى إلى ضرورة دراسة ما تم إنجازه خلال العام الماضى فى مجال بناء العلاقات الثنائية فى المجال العسكرى.

وقال الوزير: "سيكون توقيع بروتوكول بين الحكومتين الروسية والمصرية بشأن التعاون العسكرى نتيجة هامة للعمل المشترك، وستحدد هذه الوثيقة مدى التعاون بين البلدين فى هذا المجال لسنوات عديدة".
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
جسد "السفير" يبحث عن قاتله.. مصراوي في قرية الدجال الغامض (صور)

جسد "السفير" يبحث عن قاتله.. مصراوي في قرية الدجال الغامض (صور)

مستشار المفتي: قوانين مصر توافق الشريعة ونرفض اتهامها بمخالفة الدين

مستشار المفتي: قوانين مصر توافق الشريعة ونرفض اتهامها بمخالفة الدين

«الفقدان.. مصر والحداثة».. فيلم وثائقي تعرضه قناة «الغد»

«الفقدان.. مصر والحداثة».. فيلم وثائقي تعرضه قناة «الغد»

خاص مع سيف - أحمد مجاهد: الحكام المصريين هم أحسن الحكام في إفريقيا والعرب

خاص مع سيف - أحمد مجاهد: الحكام المصريين هم أحسن الحكام في إفريقيا والعرب