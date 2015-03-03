القبض على "نيشة حشيشة" وزوجته "سكسكة" قبل ترويجهما 15 فرش حشيش بالجيزة

واصل ضباط قسم شرطة الجيزة توجيه ضرباتهم الأمنية ضد تجار المواد المخدرة والبؤر الإجرامية، حيث تمكنوا من القبض على عاطل وزوجته لاتهامهما بالاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على تجار التجزئة، وضبط بحوزتهما 15 فرش حشيش بالإضافة إلى مبلغ مالى، وتمت إحالتهما إلى النيابة للتحقيق.

كانت وردت معلومات للمقدم علاء فتحى، رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، تفيد أن عاطلاً شهرته "نيشة حشيشة" وزوجته "رباب سكسكة" يتاجران فى المواد المخدرة، وأنهما ذاع صيتهما فى الآونة الأخيرة باعتبارهما من أكبر تجار الحشيش، وبإخطار اللواء محمود فاروق، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، كلف رجال المباحث بسرعة القبض على المتهمين فى حالة تلبس.

ومن خلال الاستعانة بالمصادر السرية ورصد تحركات المتهمين تمكن الرواد هيثم خلف وطارق مدحت ويوسف أبو غنيمة، معاونى مباحث قسم الجيزة، من إعداد الأكمنة لهما والقبض عليهما وبحوزتهما 15 فرشًا من مخدر الحشيش بالإضافة إلى مبلغ مالى.

واعترف المتهم وزوجته أنهما تخصصا فى تجارة المواد المخدرة وخاصة الحشيش، وأنهما كانا يستعدان لترويج المضبوطات على عملائهما، فأخطر اللواء كمال الدالى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، وتمت إحالة المتهمين إلى النيابة للتحقيق.

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