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ضبط موزع غاز أثناء بيعه 46 أسطوانة بوتاجاز بالسوق السوداء بمطروح

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ضبط موزع غاز أثناء بيعه 46 أسطوانة بوتاجاز بالسوق السوداء بمطروح ضبط موزع غاز أثناء بيعه 46 أسطوانة بوتاجاز بالسوق السوداء بمطروح
كشف السيد أبو اليزيد، مدير عام مديرية بمطروح خلال تصريحات صحفية اليوم، الثلاثاء، عن ضبط 46 أسطوانة بوتاجاز من المخصصة للمحال التجارية لدى أحد الموزعين لتوزيعها فى السوق السوداء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله وإرسال المحضر للنيابة للنظر والتصرف.

وأشار مدير التموين إلى قيام حملة تموينية مكبرة على الأسواق بمدن الحمام والضبعة ومدينة مرسى مطروح أسفرت عن ضبط 19 مخالفة عبارة عن 6 محاضر بمدينة الحمام و4 بالضبعة و9 بمدينة مرسى مطروح للقيام لإنتاج خبز بلدى ناقص الوزن بالإضافة إلى ضبط 8 أجولة دقيق قبل بيعها فى السوق السوداء.

من جانبه أكد المحافظ على استمرار الرقابة على المستودعات لمنع تهريب الأسطوانات إلى المزارع أو بيعها فى السوق السوداء.. بالإضافة إلى تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز لضبط المخالفات، وأضاف أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لضبط الأسواق حفاظا على وصول الدعم للمواطن.

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مصر 365

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