إزالة 15 حالة تعدى على النيل بمدينة أسوان

قاد محافظ أسوان مصطفى يسرى حملة مكبرة لإزالة التعديات والمخالفات بالتنسيق مع قوات الأمن والإدارة العامة لحماية النيل بأسوان، والتى تستمر على مدار 3 أيام لإزالة 15 حالة تعدى على النيل كمرحلة أولى من إجمالى 110 حالات تعدى على النيل من أسوان وحتى كوم امبو بطول 34 كم شاملة مراسى ونوادى ومنازل أهلية وقاعات أفراح ومحلات مخالفة غير مرخصة.

وقد شدد المحافظ على المسئولين بسرعة التعامل مع أى حالات تعدى على حرم نهر النيل لافتاً إلى ضرورة تنفيذ القرارات بدون الإضرار بممتلكات المحال المخالفة عقب التنسيق معهم لرفع المخالفات وعدم تعرضها لأى تلفيات.

ومن جانبه أوضح المهندس عبد الرحمن حسن معاون مهندس حماية النيل بأسوان بأن حملات الإزالة على نهر النيل تتم بشكل مستمر حيث أن هناك خطة ممنهجة تستهدف إزالة 108 حالة بزمام هندسة أسوان ضمن 300 حالة تعدى بمختلف مدن ومراكز المحافظة مستهدف الانتهاء منها خلال الأشهر القادمة ليتم الإعلان بأن أسوان خالية من التلوث على نهر النيل نهاية يونيو القادم، موضحاً بأن حالات التعدى منها 63 قرار سهل الإزالة و 6 قرارات فى مناطق مأهولة بالسكان و 14 قرار توفيق أوضاع و 25 قرار إزالة لمرسى غير مرخص.

وفى نفس السياق، أكد محمد عاطف رئيس مركز ومدينة أسوان بأن حملات الإزالة لكافة التعديات والمخالفات فى جميع مناطق المدينة مستمرة خلال الشهر الحالى بناءاً على تعليمات محافظ أسوان لإزالة 500 حالة تعدى ومخالفة مختلفة لإعادة الوجه الحضارى والجمالى للمدينة العريقة التى تعد من أهم محافظات مصر السياحية.

واوضح أن الحملة خلال الـ 3 أيام الحالية ضمن الحملة تستهدف إزالة 100 حالة تعدى وإشغال فى مختلف مناطق مدينة أسوان شاملة تعديات على أملاك الدولة وإزالة أكشاك ومحلات وبتارين وكرافنات وتندات مخالفة للقانون والصادر بحقها قرارات إزالة وغلق، بجانب إزالة مخالفات بجوار نوادى المحاميين والمهن الطبية على كورنيش النيل، بالإضافة إلى تنفيذ 22 قرار إزالة لـ22 حالة تعدى على أملاك الدولة فى منطقة الصحابى بوسط مدينة أسوان.

بالصور.. محافظ أسوان يترأس حملة لإزالة التعديات المخالفة على النيل