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تشديد الرقابة المرورية على المخالفين لمنظومة تشغيل عداد التاكسى بالسويس

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تشديد الرقابة المرورية على المخالفين لمنظومة تشغيل عداد التاكسى بالسويس تشديد الرقابة المرورية على المخالفين لمنظومة تشغيل عداد التاكسى بالسويس
كلف اللواء العربى السروى محافظ السويس العميد محمد الدفراوى مدير المرور بتفعيل المرور فى متابعة تشغيل العداد بسيارات التاكسى وتشكيل لجان مرورية بالشوارع الرئيسية والفرعية لمتابعة ذلك و ضبط السيارات المخالفة .

وطالب المحافظ بالتنسيق بين حى الاربعين والشركة القابضة و المياه والغاز والمرافق الأخرى وذلك لتخصيص مساحة 2000 متر المجاورة لمدرسة موسى بن نصير لأنشاء توسعات للمدرسة.

وأكد حسن عبد العاطى مدير جهاز التجميل أنه تم تطوير و تشجير وزراعة حديقة مدينة السلام 2 المجاورة لمسجد النور وأسواق بدر استعداد لافتتاحها لخدمة اهالى المنطقة، كذلك تم زراعة 1000 شجرة على طريق الادبية السخنة و تجميل الاشجار ببعض شوارع أحياء المحافظة .

ووافق المجلس التنفيذى على تخصيص قطعة أرض مساحتها 7000 متر لانشاء مركز شباب لقرية منشية جنيفة بحى الجناين، كما وافق المجلس على إنشاء نصب تذكارى بحديقة الشهداء بالاربعين تخليدا لشهداء السويس الابطال .

جاء ذلك خلال الاجتماع الشهرى للمجلس التنفيذى للمحافظة الذى عقد ظهر اليوم بالديوان العام بحضور المهندس محمد مرسى السكرتير العام ورؤساء الاحياء ومديرى المديريات وأعضاء المجلس التنفيذى .


>أول فيديو لآثار انفجار قنبلة دار القضاء العالى
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مصرع شخص وإصابة مجند واثنين آخرين فى انفجار قنبلة "دار القضاء العالى"
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