لجنة انتخابات "الصيادلة" بالشرقية تدعو المرشحين لعمل تفويضات لمندوبهم

دعت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة الفرعية لصيادلة الشرقية، الذين تقدموا بالترشح لانتخابات النقابة العامة أو الفرعية بالحضور لمقر النقابة بالزقازيق يوم الخميس المقبل، ابتداء من الحادية عشرة صباحًا، وذلك لعمل التفويضات لمندوبيهم فى لجان الفرز.

وقال الدكتور أحمد الدسوقى، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصيادلة، لـ"اليوم السابع" إن تعليمات اللجنة العامة تقضى بعمل توكيل فى الشهر العقارى أو تفويض أمام رئيس اللجنة أو اعتماد التوكيلات من النقابة العامة أو الفرعية بشرط حضور المرشح، موضحًا أنه سيتم اختيار ثلاثة مندوبين كحد أقصى بطريق القرعة لكل لجنة لمراقبة عملية الفرز.

وفى سياق متصل، قال الدكتور أسامة الحسينى، عضو اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة صيادلة الشرقية، إن انتخابات اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة صيادلة الشرقية أن انتخابات نقابة الصيادلة العامة والفرعية ستجرى يوم الجمعة المقبل، وتبدأ من التاسعة صباحا وتنتهى فى السابعة من مساء نفس اليوم بمقر اتحاد المهن الطبية أمام مستشفى العبور بمدينة الزقازيق، وأن اللجنة حريصة على إجراء الانتخابات فى جو من الحيدة والشفافية.

وأضاف أن منصب نقيب الصيادلة بالمحافظة يتنافس عليه 7 صيادلة، كما يتنافس على عضوية مجلس النقابة 10 صيادلة فوق السن ( مر على تخرجه 15 سنة) سيتم اختيار 3 منهم ويتنافس 20 صيدليا على عضوية مجلس النقابة تحت السن ( مر على تخرجه أقل من 15 سنة) سيتم اختيار 3 منهم.

وأوضح عضو اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصيادلة بالشرقية أن 8 لجان تفتح أبوابها استقبال 8 آلاف صيدلى ممن لهم حق التصويت ويشرف على كل صندوق 2مشرفين رئيس لجنة ومساعد من موظفى الشباب والرياضة، وتتكون اللجنة المشرفة على الانتخابات بالشرقية من 5 صيادلة يرأسها الدكتور أحمد الدسوقى وعضوية الدكتور أسامة الحسى والدكتور خالد صقر والدكتور عمرو سليم أبوليلة والدكتور عبد الوهاب على حسن، بالإضافة إلى مستشار يتم تعيينه من قبل النقابة العامة، ولفت إلى أنه تم التنسيق مع وائل الألفى، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، واللواء مليجى فتوح، مدير أمن الشرقية.

وأشار إلى أن من له حق التصويت من الصيادلة لابد أن يكون مقيدًا بنقابة الصيادلة بالشرقية، ومسددا اشتراكات النقابة العامة حتى عام 2014.

وأعلن الحسينى أن الفرز سيتم داخل كل لجنة على حدة فور انتهاء التصويت فى الساعة السابعة فى وجود 3 مناديب عن المرشحين بكل لجنة يتم اختيارهم بنظام القرعة ويتم إعلان الفائز بمنصب نقيب الصيادلة بالمحافظة وأعضاء المجلس فى نفس اليوم، تمهيدا للإعلان النهائى بمقر النقابة العامة بالقاهرة.