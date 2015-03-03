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جودة عبد الخالق: أغنى 10% من الأمريكيين يملكون 70% من الثروة فى العالم

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جودة عبد الخالق: أغنى 10% من الأمريكيين يملكون 70% من الثروة فى العالم جودة عبد الخالق: أغنى 10% من الأمريكيين يملكون 70% من الثروة فى العالم
قال الدكتور جودة عبد الخالق، أستاذ الاقتصاد ووزير والتجارة الداخلية الأسبق، أن الولايات المتحدة الأمريكية هى أكبر دولة مدينة فى العالم، قائلا: "فى ديسمبر 2014 بلغ دين أمريكا الخارجى حوالى 18 تريليون دولار وديون الأفراد تعادل متوسط دخل سنة كاملة"، مشيرا إلى أن توزيع الثروة كان أكثر اختلالا من توزيع الدخل حاليا حيث إن أغنى 10% من الأمريكيين يملكون 70% من الثروة فى العالم".

وأكد جودة، إن أمريكا تعيش طور الإسراف والتبذير، وطبقا لمركز بول كيندى فإنها تعانى من الامتداد المفرط، مؤكدا أن اخطر ما تتعرض له الولايات المتحدة الأمريكية الآن هو تآكل فى منظومة القيم الحاكمة التى قامت على أساسها القوة الأمريكية.

وأضاف جودة، بكلمته خلا ندوة: "أمريكا والعالم .. إلى أين ؟"، التى ينظمها قطاع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بقاعة نجيب ساويرس بالكلية، اليوم الثلاثاء، أن من القيم الحاكمة هى قيم العدل والحرية وتكافؤ الفرص والمساواة وارتياد المخاطر والإنجاز، مشيرا إلى أن ما تبقى من كل تلك القيم مجرد بعض البقايا.

وتابع وزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق، أن أمريكا أكبر مجتمع ملوث لكوكب الأرض عام 2014، وأن من أكثر الدول تضررا من السف الاستهلاكى الأمريكي، مضيفا أن العالم الآن يشهد هيمنة ثقافة الاستهلاك الأمريكية وتدمير موارد كوكب الارض وتلوث البيئة، مؤكدا أن هذا يشكل أكبر تهديد لحياة الجنس البشري.

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