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رئيس جامعة الأزهر يقرر وقف طالبين بفرع الزقازيق عن الدراسة

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رئيس جامعة الأزهر يقرر وقف طالبين بفرع الزقازيق عن الدراسة رئيس جامعة الأزهر يقرر وقف طالبين بفرع الزقازيق عن الدراسة
أصدر الدكتور عبد الحى عزب رئيس جامعة الأزهر، قرارًا بوقف كل من الطالب كريم أمين السيد عبد الحميد المقيد بكلية أصول الدين جامعة الأزهر بالزقازيق والطالب عادل محمد عبد الحميد الطالب بالفرقة الثالثة بكلية اللغة العربية بالزقازيق عن الدراسة، وإحالتهما إلى التحقيق أمام الشئون القانونية بالجامعة نظرًا لتلبسهم بإثارة الشغب داخل الحرم الجامعى بالزقازيق.

وكان رئيس جامعة الأزهر، أصدر فى وقت سابق قرارًا بإحالة 10 طلاب للتأديب واعتمد قرارا بإحالة 5 طلاب كانت إدارة الجامعة أصدرت قرارًا بإحالتهم أثناء زيارته للسعودية الأسبوع الماضى.

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