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دفاع متهمى "أحداث ذكرى ثورة يناير" يستعين بصور "اليوم السابع" لتبرئتهم

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دفاع متهمى "أحداث ذكرى ثورة يناير" يستعين بصور "اليوم السابع" لتبرئتهم دفاع متهمى "أحداث ذكرى ثورة يناير" يستعين بصور "اليوم السابع" لتبرئتهم
قدم دفاع متهمى "أحداث الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير" حافظة مستندات تحوى صورًا وخبرًا تم نشره على موقع "اليوم السابع" للتدليل به على تناقض محضر ضبط المتهمين، وبطلان تحقيقات النيابة، حيث ثبت من خلال الصور والخبر المنشور باليوم السابع، أن هناك متهمين تم القبض عليهم نهارا فى حين أن محضر الضبط حرر ليلا، وكذلك تحقيقات النيابة.

وأضاف الدفاع أن من بين المتهمين معاقًا ذهنيًا وكفيف وفتاة، ومعظهم قاموا بالنزول للاحتفال بالثورة، ولم يكن من ضمن فاعليتهم إثارة أى أعمال شغب أو عنف.

جاء ذلك أثناء نظر محكمة جنح قصر النيل، برئاسة المستشار أحمد عبدالله، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الثلاثاء، نظر ثانى جلسات محاكمة 68 متهمًا بينهم فتاة، على خلفية اتهامهم فى أحداث العنف، التى وقعت بمحيط ميدان التحرير فى الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير.

وكانت أسندت النيابة إلى المتهمين عددًا من الاتهامات، ومن بينها: إثارة الشغب، وقطع الطريق، والتجمهر، والبلطجة، فضلًا عن مقاومة السلطات، وخرق قانون التظاهر.

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