حبس صاحب ورشة متهم بهتك عرض طفلتين يتيمتين فى أكتوبر 4 أيام

أمرت نيابة أول أكتوب برئاسة المستشار عمرو مخلوف رئيس النيابة بحبس "أحمد.ح" 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بهتك عرض طفلتين 6 و12 سنة من نزلاء إحدى دور الأيتام بمدينة السادس من أكتوبر.

كانت تحريات الأجهزة الأمنية قد كشفت أن المتهم "أحمد.ح" 55 سنة اعترض طريق الطفلتين أثناء عودتهما من المدرسة وهتك عرضهما وتحرش بهما جنسياً، وأفادت التحريات التى أشرف عليها اللواء محمود فاروق مدير الإدارة العامة للمباحث، أن المتهم سبق اتهامه فى قضية هتك عرض، وأنه اعتاد مراقبة الطفلتين، وانتهز فرصة عودتهما بمفردهما من المدرسة واستوقفهما وحاول إغوائهما بشراء قطع الحلوى لهما وتعدى عليهما جنسياً.

بعد صدور إذن من النيابة العامة بضبط وإحضار المتهم، تمكنت قوة من مباحث قسم شرطة أكتوبر من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بما نسب إليه من اتهام، وبالكشف عن سجله الجنائى تبين أنه سبق اتهامه فى قضية أخرى مماثلة للواقعة، فحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيقات.

كانت نيابة أول أكتوبر برئاسة المستشار عمرو مخلوف رئيس النيابة قد وجهت للمتهم تهمة التحرش بطفلتين وهتك عرضهم، كما طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وأمرت بعرض الطفلتين على الطب الشرعى للكشف عليهما وإفادة النيابة بتقرير وافٍ عن حالتهما الصحية، وعما إذا كانا قد تعرضا لعملية هتك عرض من عدمه.