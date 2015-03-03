أعلن الدكتور عبد الحكيم نور الدين نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون التعليم والطلاب، فوز فريق الجامعة بالمركز الثانى للعروض الرياضية لطلاب الكليات غير المتخصصة بمهرجان العروض الرياضية الذى نظمته وزارة الشباب والرياضة بالغردقة تحت شعار "الرياضة تجمعنا فى حب مصر ".

وأضاف فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" عصر اليوم الأربعاء، أن المهرجان استمر خلال الفترة من 1- 4 مارس الجارى بمشاركة 15 جامعة، وأن جامعة الزقازيق شاركت بفريق مكون من 21 طالباً قدم عرضا متميزا أهله لهذا المركز، مضيفاً إلى أن جامعة الزقازيق تشارك دائما فى مسابقات العروض الرياضية وتحرز مراكز متميزة.

جدير بالذكر أن جامعة الزقازيق فازت العام الماضى بالمركز الأول فى العروض الرياضية للكليات المتخصصة للبنين والبنات جامعة الزقازيق تحصد المركز الثانى فى مهرجان العروض الرياضية بالغردقة.

أعلن الدكتور عبد الحكيم نور الدين نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون التعليم والطلاب، فوز فريق الجامعة بالمركز الثانى للعروض الرياضية لطلاب الكليات غير المتخصصة بمهرجان العروض الرياضية الذى نظمته وزارة الشباب والرياضة بالغردقة تحت شعار "الرياضة تجمعنا فى حب مصر".