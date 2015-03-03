إنذار على يد محضر لوزير التنمية المحلية احتجاجا على نقل رئيس مدينة زفتى

تقدم ياسر محمد عبد الوهاب وشهرته ياسر التركى مدير منظمة الحياة لحقوق الإنسان، بإرسال إنذار على يد محضر إلى وزير التنمية المحلية اللواء عادل لبيب، يطالبه فيه بسرعة التراجع عن القرار الصادر بنقل رئيس مدينة زفتى بالغربية إلى محافظة المنيا.

وجاء نص الإنذار كالآتى "أنه صدر من المنذر إليه قرار بنقل رئيس مجلس مدينة زفتى بالغربية إلى محافظة المنيا، وذلك بسبب مكالمة هاتفية جنسية مدتها 40 دقيقة مع سيدة، وذلك بعد أن تقدم محافظ الغربية بمذكرة عاجلة لوزير التنمية المحلية، تفيد تورط رئيس المدينة فى فضيحة مكالمات جنسية مع سيدة مدتها 40 دقيقة، وقيام البعض بنسخ هذه المكالمات على سيدهات، وأضاف نص الإنذار أن المذكور لا يصلح أن يكون رئيس مدينة المنيا، حيث إن مدينة المنيا من المدن التى يعمها الفقر والجوع وتحتاج إلى من يعولها وليس من يلهو".

ومن ناحيته أكد عبد الناصر الدماطى السكرتير المساعد بالمحافظة، أنه لم يتلق أى خطابات رسمية تفيد بنقل المذكور، مؤكدا أنه لم يحضر إلى المحافظة حتى الآن، وأنه علم بالخبر عن طريق الصحف.

وأضاف أن قرار وزير التنمية المحلية إن كان صدر بذلك، فإنه نوع من العقاب القاسى، وأنه يعتقد أن القرار لا يشمل توليه منصبا بالمحافظة.

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