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عصابة تسرق 750 ألف جنيه من مواطن بالإكراه أمام حديقة الأزهر

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عصابة تسرق 750 ألف جنيه من مواطن بالإكراه أمام حديقة الأزهر عصابة تسرق 750 ألف جنيه من مواطن بالإكراه أمام حديقة الأزهر
أمرت نيابة منشأة ناصر برئاسة المستشار محمد معالى، بسرعة ضبط وإحضار أربعة متهمين تخصصوا فى سرقة المواطنين بالإكراه، وذلك لاتهامهم بسرقة مواطن أمام حديقة الأزهر أثناء توجهه إلى البنك من أجل إيداع مبلغ مالى خاص به، قام المتهمون باختطافه وإجباره على الإمضاء على أوراق فارغة بيضاء.

تعود تفاصيل الواقعة عندما كان المواطن "ناجى.ح" متوجها إلى البنك لإيداع مبلغ 750 ألف جنيه، وأثناء سيره قام المتهمون "حمادة .ع" و"سامح .و" و"عاصم .ع" باختطافه من طريق صلاح سالم أمام حديقة الأزهر ومستقلين سيارة ميكروباص، وقاموا بسرقة مبالغ مالية ٧٥٠ ألف جنيه، وقاموا بإجباره على التوقيع على أوراق فارغة وفروا هاربين.

تحرر محضر بالواقعة وأدلى الضحية بأوصاف المتهمين، وتولت النيابة التحقيقات وأمرت بسرعة ضبطهم وإحضارهم.

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مصر 365