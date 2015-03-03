"مصل اللبن" يجدد خلايا الكبد ومفيد لمرضى الضغط

• مصل اللبن غنى بالفيتامينات

• مصل اللبن يمنع ارتفاع ضغط الدم والنوبات القلبية

• مصل اللبن يقى من الإصابة بهشاشة العظام وينظم مستويات الكوليستر

"مصل اللبن" منتج ثانوى يتم استخراجه من الجبن، واعتبره القدماء على مر القرون إنه نوع من النفايات، حتى اكتشاف فوائده للصحة.>وفى هذا السياق، كشف الموقع الطبى الأمريكى “Health”، المختص بفوائد الأغذية والعلاجات الطبيعية عبر تقرير حديث له، أن مصل اللبن غنى بالبروتين والفيتامينات (B2، B6، B12، C، K)، والأحماض الأمينية، والإنزيمات، والمعادن التى تحافظ على الحياة (الكالسيوم والفوسفور والبوتاسيوم والمغنيسيوم).>وأوضح الخبراء عبر التقرير أن هذه المعادن تحافظ على الخلايا وتمنع ارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية والنوبات القلبية.ول>أما البروتينات الموجودة فى مصل اللبن تقى من الإصابة بهشاشة العظام، وتنظم مستويات الكولسترول، وتوقف التأثير السىء للبلاك على الأسنان، وتزيد من كتلة العضلات، وتعزز الجهاز المناعى، وتحد من التوتر، وتجدد خلايا الكبد.

وأشار الخبراء إلى أن الكبد هو أكبر غدة فى الجسم وهو الجهاز الداخلى الوحيد الذى لديه القدرة على التجدد، وله وظائف معقدة وهامة فى أجسامنا ويساعد فى الحفاظ على صحتنا.

• مصل اللبن يجدد خلايا الكبد التالفة

>وأفاد الخبراء أن الأدوية تسبب عبئا كبيرا على الكبد وتتسبب فى الأضرار به، لأنها غير طبيعية بالنسبة له ولا يتقبلها، وبالتالى يعد مصل اللبن كعلاج طبيعى للمساعدة فى تجديد خلايا الكبد التالفة الناتجة عن استهلاك الأدوية.

ونصح الخبراء بشرب 0.5-1 لتر من مصل اللبن، وتجنب الأطعمة الدسمة والكحول والسجائر وأى السموم وغيرها من المواد التى تضر الكبد.

وللاستفادة القصوى منه، ينصح بشرب مصل اللبن قبل تناول وجبة الإفطار أى على معدة فارغة، وفقا للتقرير.

• مصل اللبن يقلل الوزن الزائد والشهية

>يوصى بمصل اللبن لفقدان الوزن لبروتيناته العالية، وقدرته على زيادة كتلة العضلات، وبالإضافة إلى ذلك، فإنه يعطى شعورا بالشبع لأنه يؤثر على مستويات الهرمونات التى تقلل من الشهية.

يتشرف اليوم السابع بتلقى أسئلتكم واستفساراتكم الطبية عبر الإيميل التالى :

Health@youm7.com

موضوعات متعلقة:

الفوائد الصحية لـ"الفاصوليا السوداء".. تحافظ على صحة العظام وتساعد على المرونة.. تحمى القلب والشرايين.. وتوقف خطر السرطان.. تخفض ضغط الدم وتضبط معدل السكر