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شباب يتجمهرون أمام ديوان محافظة البحرالأحمر للمطالبة بالتعيين فى "البترول"

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شباب يتجمهرون أمام ديوان محافظة البحرالأحمر للمطالبة بالتعيين فى "البترول" شباب يتجمهرون أمام ديوان محافظة البحرالأحمر للمطالبة بالتعيين فى "البترول"
تجمهر ظهر اليوم الثلاثاء، العشرات من شباب مدينة رأس غارب أمام مبنى ديوان عام محافظة البحر الأحمر، لمقابلة اللواء أحمد عبد الله المحافظ، للمطالبة بتعيينهم بشركات البترول، بعد وعود منذ فترة بالتعيين.

وقال أحد الشباب المتجمهرين أمام المحافظة، إنه كانت هناك وعود من المحافظ بتعيين شباب مدينة رأس غارب على دفعات بـ12 شركة بترول مختلفة وهم شركات بترول جابكو، والعامة، وإيبيسكو جبل الزيت، وعجيبة، وغرب بكر، وسوكوا، والأمل، والفنار، وبترو أمير، وبترو دارا، وبترو جولف، وبترو جسما، ولكن رفض رؤساء مجالس تلك الشركات تنفيذ القرار.
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