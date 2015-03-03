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تجربة طوارئ متسعة النطاق بمطار الأقصر الدولى نهاية مارس

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تجربة طوارئ متسعة النطاق بمطار الأقصر الدولى نهاية مارس تجربة طوارئ متسعة النطاق بمطار الأقصر الدولى نهاية مارس
صرح الطيار عادل المحجوب رئيس الشركة المصرية للمطارات بأنه سيتم إجراء تجربة طوارئ متسعة النطاق بمطار الأقصر الدولى نهاية شهر مارس الحالى، بحضور محافظ الأقصر والدكتور محمود عصمت رئيس الشركة القابضة للمطارات وعدد من كبار المسئولين والمتخصصين.

وقال الدكتور أحمد رشاد الحداد المستشار الطبى للمطارات المصرية بأن التجربة تأتى فى اطار تنفيذ توجيهات منظمة الطيران المدنى (الايكاو) وتعليمات سلطة الطيران المدنى فى ، وكان قد تم إجراء تجربة مماثلة منذ شهور فى مطار الغردقة.

وأضاف رشاد بأنه يجرى التنسيق مع جميع الأجهزة العاملة بمحافظة الاقصر ومطار الأقصر بإشراف الطيار هشام الحسينى مدير المطار لإنجاح التجربة والتى تشمل التدريب على إخلاء الركاب المصابين وإنقاذ الحالات فى موقع الحادث وتحويل الحالات الأخرى إلى المستشفيات القريبة من المطار لاستكمال علاجها والتدريب على إطفاء الطائرة عند نشوب الحريق فى بعض أجزائها بالتعاون مع جميع الأجهزة العاملة بمطار الأقصر وأجهزة الحماية المدنية وهيئة الإسعاف ومديرية الأمن وكافة الأجهزة.

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