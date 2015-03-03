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محلب يناقش بشرم الشيخ الترتيبات النهائية للمؤتمر الاقتصادى

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قام المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء: التجارة والصناعة، التنمية المحلية، الطيران المدنى، النقل، والتعاون الدولى، ومحافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، بعقد عدة اجتماعات، بمدينة شرم الشيخ، لمتابعة الترتيبات النهائية لمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى " المستقبل"، والذى من المقرر عقده فى الفترة من 13-15 مارس المقبل.
>- 2015-03 - اليوم السابع

وخلال اجتماعه مع مسئولى الشركة المنظمة للمؤتمر، استمع رئيس الوزراء إلى شرح وافٍ بالتفاصيل التى تتعلق بالجوانب اللوجيستية، والموضوعية للمؤتمر، والتى تشمل ترتيبات استقبال الوفود المشاركة فى المؤتمر فى المطار، وتأمينهم، وترتيبات الانتقالات، والتسكين فى الفنادق، واستخراج كارنيهات دخول المؤتمر.
>- 2015-03 - اليوم السابع

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة أن تكون الصورة مكتملة، من حيث ظهور مدينة شرم الشيخ فى أبهى صورة، وأن يكون التنظيم على أعلى مستوى، ووجه بأهمية أن يكون هناك فريق مكون من الوزارات والجهات المعنية، مهمته حل المشكلات، واتخاذ القرار الفورى فى حالة حدوث أى طارئ أو مشكلة لأى من الضيوف.
>- 2015-03 - اليوم السابع

كما تم عرض برنامج أيام المؤتمر الثلاثة، ونبذة عن المتحدثين، والوفود التى أكدت حضورها، والمشروعات التى سيتم عرضها.

وقال المهندس إبراهيم محلب، إن المؤتمر الاقتصادى خطوة مهمة للاقتصاد المصرى، حيث يمثل فرصة لعرض رؤية الاقتصادية والاجتماعية، والإصلاحات التى تمت فى الفترة الأخيرة.

- 2015-03 - اليوم السابع

- 2015-03 - اليوم السابع

- 2015-03 - اليوم السابع

- 2015-03 - اليوم السابع


>محلب يشيد باستعدادات وزارة الصحة لمؤتمر مارس فى شرم الشيخ
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