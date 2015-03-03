محافظ جنوب سيناء وأمين الصندوق الاجتماعى يوقعان بروتوكول تعاون

وقع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وسها سليمان أمين عام الصندوق الاجتماعى للتنمية، بروتوكول تعاون بين المحافظة والصندوق صباح اليوم، بشرم الشيخ فى مجال الأشغال العامة، بمبلغ 300 ألف جنيه لتنفيذ شبكات مياه بمدينة أبوزنيمة بنظام العاملة الكثيفة، والعمل اليدوى، بغرض توفير فرص عمل مؤقتة، وتوصيل المياه لمواطنى أبوزنيمة.

كما قامت أمين عام الصندوق والمحافظ بتسليم شيكين بمبلغ 250 ألف جنيه لكل منهما لعدد 2 مستفيد بشرم الشيخ فى أنشطة بازار ومكتبة وأيضًا تسليم شيك قرض بمبلغ 1.5 مليون جنيه لأحد المستفيدين فى نشاط توريد خضر وفاكهة طازجة للفنادق بشرم الشيخ،

>كما قام المحافظ بعقد اجتماع حضره المهندس محمود محرز، رئيس القطاع المركزى للمكاتب الإقليمية والمهندس عادل بكساوى رئيس قطاع الإعلام، والمهندس مدحت مسعود رئيس قطاع الأشغال العامة والتنمية المجتمعية ووائل العاصى مدير مكتب جنوب سيناء واللواء محمود عيسى السكرتير العام للمحافظة، وحمدى عبد العليم رئيس مدينة أبو زنيمة وفؤاد عبد العظيم مدير عام الشئون الاجتماعية وأميمة إبراهيم مقرر المجلس القومى للمرأة بجنوب سيناء

>حيث تم الاتفاق على عقد ندوات توعية، أول محاضرة ستلقيها الأمين العام للصندوق لتوعية المرأة والجمعيات الأهلية بدور الصندوق الاجتماعى والقروض الميسرة والأنشطة.

كما تم الاتفاق المبدئى على البدء فى مشروع قرية واحدة منتج واحد بمدينة كاترين والمنتج هو تقاوى بنجر السكر الذى أثبتت جودتها، وأصبحت الدرجة الأولى على مستوى محافظات مصر، كما وافقت أمين عام الصندوق على الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر ومنحها قروضا لا تتعدى الـ 500 ألف جنيه، والتركيز على تربية الماعز، وصناعة الكليم والملابس البدوية وتحويل أحد مراكز الشباب إلى مصنع صغير لإنتاج شاى الأعشاب، وفى مجال البنية الأساسية، أبدت أمين عام الصندوق استعدادها لتبنى مشروعات البنية الأساسية كثيفة العمالة فى مجال مياه الشرب، والطرق، وتجديد مدارس، وإعطاء قروض ميسرة فى مجال الأسر المنتجة.

كما تم الاتفاق على قيام الصندوق بإقامة معرض للأسر المنتجة، يضم عارضين من جميع أنحاء الجمهورية على هامش المؤتمر الاقتصادى لتسويق المنتج المصرى دوليًا.