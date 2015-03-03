“موزا” تكشف حقيقة ما يحدث بالسعودية

فجرت صفحة “موزا اللوزه”احد الصفحات المصرية المناهضة لحكم موزا وأسرتها فى قطر عن حقيقة ما يحدث فى السعودية

وحقيقة الثلاثة بنود الكارثية فقال الأتى

هذا ما يحدث فى السعودية

تسعى السعودية لتهدئة الأمور داخل المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط تحديدا، والجميع يعلم ما يحدث فى سوريا وفى العراق وفى اليمن ولا يحتاج الى توضيح منا ، أمام كل هذه المشاكل تسعى السعودية الى تشكيل حلف سنى قوى أعمدته الأساسية هى مصر وتركيا والسعودية ، ومن أجل ذلك لا بد من تسوية الأزمة الداخلية فى مصر عبر إغلاق صفحة الأخوان المسلمون ، وستضع السعودية مجموعه من البنود لأنهاء هذا الصراع وهى كالاتى

1- إغلاق صفحة عودة الرئيس محمد مرسى الى الحكم نهائيا

2- اعتبار فترة حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي فترة انتقالية، تمهد لاستكمال مؤسسات الدولة ، وتنتهى فترة حكم الرئيس السيسى ولا يترشح مرة أخرى للرئاسة .

3- تدفع السعودية الدية الخاصة بجميع من قتل منذ 30 يونيو 2013 حتى الأن .

كما أكدت الصفحة بأن هذه البنود قامت المملكة بمناقشتها مع وفد من التنظيم الدولى للأخون زار العاصمة السعودية الرياض الرياض منذ فترة قريبه وجلس مع مندوبين من قبل الملك سلمان بع عبد العزيز آل سعود ، وتم عرض البنود السابقه عليهم ووافق التنظيم ، كما تم عرض المقترحات أيضا على راشد الغنوشى زعيم حزب “النهضة التونسي” ووافق ايضا عليه .

وبمجرد الأنتهاء من هذه الخطوة ستأتى الخطوة التالية وهى المصالحة المصرية التركية القطرية عبر مؤتمر صحفى عالمى سيكون فى اما بالسعودية أو القاهرة نفسها ومن المرجح أن يكون فى القاهرة .

شبكةعيونالإخبارية

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