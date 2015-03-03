انطلاق حملات أمنية موسعة بمناطق رفح والشيخ زويد وشرق العريش

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، حملات أمنية موسعة بمناطق الشيخ زويد ورفح وشرق العريش.

وأكد مصدر أمنى أن قوات أمنية قامت بعمليات تمشيط ولاتزال تقوم بعملياتها فى تلك المناطق لملاحقة مسلحين.

وقال شهود عيان، إن القوات انتشرت بكل المناطق الجنوبية بقرى الشيخ زويد ورفح والمناطق الحدودية وسمع دوى إطلاق نيران.

وأغلقت القوات الأمنية جزئيا مدخل مدينة العريش الشرقى بمنطقة الريسة، واتخذ المسافرون طرق التفافية للتنقل بين مدينة العريش ومدينتى وقرى مركز الشيخ زويد ورفح، وأطلقت قوات قسم شرطة الشيخ زويد نيرانا تحذيرية بكثافة طوال ساعات النهار.