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التفاصيل الكاملة لظهور ”عنتيل خامس” بـ”زفتى” في الغربية

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التفاصيل الكاملة لظهور ”عنتيل خامس” بـ”زفتى” في الغربية التفاصيل الكاملة لظهور ”عنتيل خامس” بـ”زفتى” في الغربية

تداول عدد من المواطنين بمدينة زفتى في محافظة الغربية، عددًا من التسجيلات الجنسية لمسؤول كبير يدعى "ب ع" بمجلس المدينة مع بعض العاملات، وبلغت مدة التسجيلات نحو نصف ساعة أو أكثر، تضمنت محادثات جنسية وأصوات صريحة خلال ممارسة المسؤول الكبير للرذيلة مع بعض العاملات بالمجلس.

وترددت أنباء بين المواطنين مفادها أن أحد مسؤولي مجلس المدينة هو من قام بتسريب هذه التسجيلات، خاصة أن بينهما خصومة وقام بالتسجيل له مع علمه بالأفعال التي يقوم بها لفضحه أمام الرأي العام التخلص منه.

وعلمت بوابة "الفجر" من مصادر داخل مجلس مدينة زفتى، أن أمس الأحد شهد مشاجرة كبيرة بين المسؤول المتورط في ممارسة الرزيلة وبين المسؤول الآخر الذي قام بتسريب تلك التسجيلات، علم بتلك المشاجرة كلا من سعيد مصطفى كامل، محافظ الغربية، وسامية محرز، السكرتير العام للمحافظة، وعلى الفور تمت مناقشة الأمر، حيث أكدت المصادر أنه في الغالب اتخذ المحافظ قرارا بنقل المسئول من منصبه.

يذكر أن محافظة الغربية اشتهرت في الفترة الأخيرة بظهور 4 "عناتيل"، هم عبد الفتاح الصعيدي، مدرب الكاراتيه الشهير بالمحلة، محامٍ بالسنطة كان يجلب الفتيات لمكتبه، الثالث قيادي سلفي ظهرت له عدة فيديوهات جنسية مع نساء، أما الرابع فهو مواطن انتحل صفة ضابط شرطة.

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