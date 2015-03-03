الإبداع والإنترنت ندوة فى معرض الإسكندرية للكتاب

أقيمت مساء أمس ندوة بعنوان الإبداع والإنترنت، فى إطار فعاليات معرض الإسكندرية للكتاب الذى تقيمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة د.أحمد مجاهد، بمسرح عبد الوهاب ويستمر حتى 9 مارس.

وقد أدار الندوة محمد سيد ريان وقال: إن أول صحيفة الكترونية بدأت من الإسكندرية، ولدينا الآن مبادرات من الشباب لصناعة الكتاب والإبداع عن طريق الإنترنت، كما أتاح الإنترنت الفرصة للشباب لنشر أعمالهم على الإنترنت، وفى رأيى أن الإنترنت أنقذ الثقافة العربية وأصبح جمهور الشباب يقرأ على الإنترنت، ويشارك فى الندوة شوقى بدر يوسف وهو من المهتمين برصد شبكة الإبداع على الإنترنت، ومحمد العبادى من الأعضاء المؤسسين بمنتدى إطلالة.

وعن بدايته مع الإنترنت قال شوقى بدر: "كنت فى الستينيات أقوم بأرشفة الأعمال ورقيا وأرتب المكتبة فى ملفات وبدأت فى تحضيرها بالفعل على مختلف المستويات الكاتب والأدب إلى أن ظهر فى حياتنا الإنترنت والكمبيوتر فقمت بتسجيل هذه الملفات وأنقلها على الكمبيوتر وبالطبع سهل لى أمورا كثيرة فى كتاباتى النقدية.

وأضاف شوقى بدر "حين طلب منى عمل ببلوجرافيا عام 1995 عن الأدباء قمت بعملها عن طريق الكمبيوتر أعمالهم وما نشر عنهم فى الدوريات المختلفة وكان منهم إبراهيم أصلان وإبراهيم عبد المجيد، الإنترنت ساعدنى كثيرا فى الانفتاح على الدوريات العربية المختلفة لازلت أكتشفها حتى الآن، وأصبحت مصدرا رئيسيا لكى أضع يدى على مجال السرد فى البلاد المختلفة، ووصلت الآن إلى 230 جيجا تضم السرد العربى بالترتيب الأبجدى".

محمد العبادى قال: "هناك نظرة مختلفة للإنترنت والتواصل من جيل الشباب ففى الأجيال السابقة هو وسيلة لتحسين الشكل القديم، أما جيل الشباب فيتعدى أن يكون وسيلة إلى كون الإنترنت غاية إبداعية، والإنترنت كعملية إبداعية هناك اختلاف كبير بين الإبداع والنشر الإلكترونى فلم يعد هناك قوالب إبداعية كالسابق، وأصبحت الكتابة ترتبط بالصورة والفيديو بأشكال مبتكرة، أما المتلقى وجمهور الإنترنت ومواصفاته فقال العبادى: "إن الإجابة ترتبط بالأجناس الأدبية التى انتشرت مؤخرا على الإنترنت مثل القصة القصيرة جدا، والكاريكاتير والكوميكس والفنون المرتبطة بالصورة، أما النشر فله قيمة كبيرة جدا لدى الكتاب ولدى الشباب أيضا، وبدأ النشر الإلكترونى بالمدونات ثم تطور إلى الفيس بوك وأصبح لدينا عالم موازى للتواصل واستطاع جيل الشباب عمل ابداعه الخاص على الإنترنت".