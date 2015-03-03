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غرفة الصناعات المعدنية: تأجيل الانتخابات لن يؤثر على المؤتمر الاقتصادى

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غرفة الصناعات المعدنية: تأجيل الانتخابات لن يؤثر على المؤتمر الاقتصادى غرفة الصناعات المعدنية: تأجيل الانتخابات لن يؤثر على المؤتمر الاقتصادى
أكد جمال الجارحى رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، أن تأجيل الانتخابات البرلمانية لن تؤثر على مؤتمر القمة الاقتصادية المقرر اقامته فى منتصف مارس المقبل.

وأشاد جمال الجارحى، بطلب الرئيس عبد الفتاح السيسى من تفادى تأخير كبير فى موعد الاقتراع، والإسراع بإعداد قانون جديد يتوافق مع الدستور فى غضون شهر على الأكثر فور صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، لافتا إلى أنه يدل على احترام رئاسة الجمهورية لأحكام القضاء والتزام كافة مؤسسات الدولة بها.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أصدر أمس الأحد توجيهات للحكومة بسرعة إجراء التعديلات التشريعية اللازمة على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية بما يتوافق مع الدستور وما تضمنه حكم المحكمة الدستورية العليا.


>جمال الجارحى: مؤتمر مارس بداية لبيئة أعمال جديدة وليس نهاية الفقر فى مصر

جمال الجارحى: توقف إمداد الغاز لمصانع الحديد منذ بداية فبراير

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