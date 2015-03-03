بالصور.. الآلاف يتقدمون بالعزاء لمدير أمن أسوان فى وفاة رئيس مباحث إدفو

أقام أهالى مركز إدفو شمال محافظة أسوان، مساء أمس الاثنين، سرادق عزاء ضخم لتقديم واجب العزاء للواء محمد مصطفى عبد العال مدير أمن أسوان، فى وفاة الرائد شريف عتمان رئيس مباحث مركز إدفو، واثنين من المجندين، فى حادث سير.

وشارك فى أداء واجب العزاء، الأهالى بمدينة إدفو ومختلف مدن ومراكز المحافظة، وممثلون عن اللواء مصطفى يسرى محافظ أسوان، وعدد من قيادات الدين الإسلامى والمسيحى.

وأعربت قيادات مديرية أمن أسوان، عن امتنانهم وشكرهم لأهالى مركز إدفو ومختلف مراكز محافظة أسوان الذين حرصوا على أداء واجب العزاء فى فقيد الشرطة فى مركز إدفو، من خلال تنظيم سرادق عزاء كبير بمدينة إدفو، وتعليق صور للشهيد، وذلك فى خطوة تؤكد على قوة ومتانة العلاقة بين الشرطة وأبناء أسوان.

يذكر أن الرائد شريف كمال عتمان رئيس مباحث إدفو، والمجندين علاء عبد الحميد محمد، وبدرى عبد الحكيم عبد الوهاب قد لقوا مصرعهم، مساء الخميس الماضى، نتيجة تعرضهم لحادث انقلاب سيارة شرطة أثناء عودتهم من مديرية أمن أسوان، فى طريقهم إلى مركز إدفو، على الطريق الصحراوى "أسوان – القاهرة" أمام منطقة الكرابلة.



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جانب من العزاء

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رجال الدين الإسلامى حرصوا على التواجد

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رجال الدين المسيحى حرصوا على تقديم العزاء

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صورة الشهيد بسرادق العزاء

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قيادات أمن أسوان وأهالى إدفو خلال العزاء

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أثناء تقديم الأهالى العزاء لمدير الأمن