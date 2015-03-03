وزير البترول يتفقد مواقع إنتاج 15 شركة خلال شهر فبراير الماضى

كثّف المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية خلال شهر فبراير الماضى من جولاته الميدانية للمشروعات البترولية ومواقع الإنتاج، لحث رؤساء الشركات على سرعة وضع مشروعات التنمية على خريطة الإنتاج وفقاً للبرامج الزمنية المخططة وباستخدام أحدث التكنولوجيات، حيث قام الوزير بزيارة تفقدية لعدد من المشروعات البترولية بالسويس منها مراحل تنفيذ المشروع الجديد بمعمل تكرير السويس لتصنيع البترول و إنتاج الأسفلت ومجمع الزيوت.

كما تابع وزير البترول والثروة المعدنية خلال شهر فبراير الماضى مشروعات شركة خطوط أنابيب البترول بالسويس الجارى تنفيذها وخطة التطوير ومعمل شركة النصر للبترول والسويس لمهمات السلامة المهنية والشركة العالمية لتصنيع مهمات الحفر والشركة المصرية الصينية لتصنيع أجهزة الحفر.

وفى الغردقة بمحافظة البحر الأحمر زار الوزير فى نهاية شهر فبراير الماضى مواقع إنتاج البترول والغاز الطبيعى لمتابعة المشروعات البترولية وخطط الإنتاج لشركة وادى السهل للبترول بجنوب الغردقة وشركة عش الملاحة وبترو ملاحة.

كما تفقد الوزير مواقع إنتاج شركة إيست زيت بتروليوم ( زيتكو) كما تفقد الوزير مواقع انتاج شركة بتروجلف وحقول شركة السويس للزيت وشركتى بترو أمير وبترو صفوة وموقع عمل شركة غرب بكر للبترول .

وزير البترول: 56 اتفاقية بترولية باستثمارات 12 مليار دولار خلال عامين

>

وزير البترول يوجه بتكثيف التأمين وتفعيل إدارة الأمن والمعلومات بالسويس

>

جولة تفقدية لوزير البترول لمتابعة أعمال التكرير بالسويس