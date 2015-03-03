ضبط بنادق محلية الصنع وطلقات نارية فى حملة بسوهاج

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج حملة مكبرة بإشراف اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج استهدفت حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة والذخائر بقيادة العميد حسين حامد مدير إدارة المباحث الجنائية وبالتعاون مع ضباط وحدات مباحث المراكز والأقسام وأسفرت الحملة عن ضبط بندقية آلية و2 بندقية خرطوش و2 فرد صناعة محلية و25 طلقة مختلفة الأنواع.

وتمكن الرائد أحمد عزت معاون أول مباحث مركز شرطة طهطا من ضبط بندقية ألية بحوزة "حمادة.س.ع.م" 24 عامًا، عامل ومقيم بنجا دائرة المركز وتحرر له المحضر رقم 684 إدارى لسنة 2015.

وضبط الرائد أحمد خلف رئيس مباحث مركز شرطة طما بإشراف العميد عمر الخطاب رئيس فرع بحث شمال المحافظة "2" بندقية خرطوش عيار 12 بحوزة كل من "مختار .س.ع" 33 عامًا، عامل و"سيد.ى.خ.ى" 45 عامًا سائق تحرر لهما المحضر رقم 878 إدارى لسنة 2015 .

كما ضبط "25" طلقة روسى " 2 " خزينة بندقية آلية بحوزة "عظيمة ا س" - 40 عاما ربة منزل - ومقيمة فى قرية الاغانة بمركز طما وتحرر عن ذلك المحضر رقم 362 إدارى لسنة 2015.

>وضبط الرائد المزمل نافع رئيس مباحث مركز شرطة جرجا بإشراف العميد محمود حسن رئيس فرع بحث جنوب سوهاج من ضبط فرد روسى صناعة محلية بحوزة "فهمى ا ا ح" مزارع وتحرر له المحضر رقم 754 إدارى لسنة 2015 .

ونجح المقدم عمر مهران رئيس مباحث قسم ثان سوهاج بإشراف العميد جلال أبو سحلى وكيل إدارة البحث فى ضبط فرد روسى صناعه محلية بحوزة مصطفى م ع وتحرر له المحضر رقم 779 إدارى لسنة 2015.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات وإحالتهم إلى النيابات المختصة للتحقيق.