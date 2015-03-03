النيابة تأمر بسرعة تحريات الأمن الوطنى حول انفجار محيط قسم النزهة

أمرت نيابة النزهة برئاسة المستشار أحمد وجيه بانتداب المعمل الجنائى لمعاينة الانفجار الذى وقع بمحيط قسم شرطة النزهة لحصر التلفيات، وسرعة إجراء تحريات الأمن الوطنى حول الواقعة.

كانت الحماية المدنية بالقاهرة قد تلقت إخطارا يفيد بوقوع انفجار فى محيط قسم شرطة النزهة، وانتقل رجال المفرقعات إلى مكان الحادث وتبين أن الحادث لم يسفر عن وقوع أية إصابات.

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