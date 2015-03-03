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طلاب الجامعات يشاركون بفقرات "ستاند أب كوميدى" بالأقصر

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طلاب الجامعات يشاركون بفقرات "ستاند أب كوميدى" بالأقصر طلاب الجامعات يشاركون بفقرات "ستاند أب كوميدى" بالأقصر
انطلقت تصفيات مسابقة إبداع 3، فى مجال "ستاند آب كوميدى"، على مسرح المدينة الشبابية بالأقصر، ضمن منافسات المرحلة الثانية للمجالات الفنية والثقافية من مسابقة إبداع 3" جائزة الشارقة الثقافية لطلاب الجامعات والمعاهد العليا"، التى تنفذها الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة، لعام 2014 – 2015.

تشكلت لجنة تحكيم مجال "ستاند اب كوميدي" بمسابقة إبداع 3 من الفنانة انتصار، الفنان ماهر عصام، والفنان إسماعيل فرغلى.

شارك فى تصفيات مجال ستاند اب كوميدى (44) شاباً وفتاة من جامعات ومعاهد عليا مختلفة "سوهاج، الفيوم، الأهرام الكندية، دمنهور، المنوفية، حلوان، جنوب الوادي، جامعة سيناء، الزقازيق، طنطا، بنى سويف، أسوان، 6 أكتوبر، المنصورة، بنها، عين شمس، الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، معاهد المدينة العليا، إلى جانب أكاديمية الدلتا للعلوم.

تنوعت الموضوعات التى طرحها طلاب الجامعات والمعاهد العليا بالتصفيات وضمت موضوعات تتحدث عن الحب، المشاكل بالمصالح الحكومية، الهجرة، ظاهرة التحرش، ظاهرة المخدرات، مشاكل التعليم، المشاكل المرورية، إلى جانب مشاكل الصحة.
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