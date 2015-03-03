إضراب تمريض مستشفى العريش العام عن الطعام لعدم صرف بدل المناطق النائية

بدأ فريق تمريض مستشفى العريش العام، بمحافظة شمال سيناء، إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ صباح اليوم، وذلك بعد أن تكررت وعود مسئولى المحافظة ووزارة الصحة، لهم بإعادة صرف بدل المناطق النائية الذى حرمهم منه قانون المهن الطبية رقم 14 لسنة 2014 لكونهم من أهل سيناء وليسوا من المغتربين.

وأكد الدكتور منتصر الشريف نقيب المهن الصحية بمحافظة شمال سيناء، لليوم السابع، أن فريق التمريض بمسشتفى العريش فور إعلانه للإضراب، حضر إلى مقر المستشفى اللواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، و اللواء على العزازى مدير أمن المحافظة والذين أكدوا بدورهم أنهم سيحاولون إنهاء الأزمة خلال 48 ساعة، لافتا إلى أن المحافظ طالبهم بوقف الإضراب انتظارا لتحقيق مطالبهم.

وأشار الشريف، أن جزء من التمريض أوقف إضرابهن فيما واصل البعض الأخر لحين تحقيق مطالبهم وصرف بدل المناطق النائية، لافتا إلى أنهم حصلوا على الوعود نفسها منذ ما يقرب من 6 أشهر دون جدوى، موضحا أنه فى حال عدم تنفيذ مطالبهم فسيعلن الفريق الطبى بشكل كامل إضرابهم عن العمل والطعام.

من جانبه، أكد الدكتور خالد سمير عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، أن الأزمة تتمثل فى حصول الأطباء وأطقم التمريض المغتربين على مرتبات أعلى بكثير من أعضاء الفريق الطبى من أهالى شمال سيناء نفسها، لافتا إلى أن المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء كان قد وعد النقابة بإنهاء أزمة شمال سيناء فى أسرع وقت وبحضور الدكتور عادل عدوى وزير الصحة.

وأضاف لليوم السابع:" تطبيق الأمر ليس مكلف على الإطلاق، نظرا لعدم تجاوز أعداد الأطباء العاملين فى المناطق النائية كاملة من أطباء وفنيين 11 ألف عضو، وسيناء المشكلة خاصة بحوالى 700 عضو بالفريق الطبى".

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