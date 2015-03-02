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محافظ الإسماعيلية يناقش برامج لتطوير العمل بالجهاز الإداري لعرضه على السيسي

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محافظ الإسماعيلية يناقش برامج لتطوير العمل بالجهاز الإداري لعرضه على السيسي محافظ الإسماعيلية يناقش برامج لتطوير العمل بالجهاز الإداري لعرضه على السيسي

محافظ الإسماعيلية

عقد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية مؤتمرًا موسعًا بحضور المهندس أبوالسعود جهلان السكرتير العام للمحافظة واللواء محسن حلمى السكرتير العام المساعد للمحافظة ومديري العموم للمديريات الخدمية وممثلي الإدارات بديوان عام المحافظة.

وناقش المحافظ الخطوط العريضة واستعدادات كل جهة تنفيذية لإعداد تقرير تفصيلي يتضمن خطة المحافظة لتطوير العمل بالجهاز الإدارى وعرض التقرير بصفة دورية كل نصف شهر على رئاسة الجمهورية للوقوف على الاحتياجات الفعلية اللازمة لتنفيذ برامج خطة التطوير، وذلك بناءًا على تعليمات رئاسة الجمهورية وفي إطار توجيهات رئيس الجمهورية بأهمية عملية التواصل والتفاعل مع المواطنين والمتابعة المستمرة لجهود الدولة وكافة مؤسساتها، والتي تهدف في المقام الأول إلى تحسين ورفع مستوى الآداء للخدمات المقدمة للمواطنيين والارتقاء بها وتنفيذ خطط وتوجهات الدولة للنهوض بالتنمية المحلية ووضع مقترحات غير تقليدية لتطوير العمل بالجهاز الإداري للدولة موضع التنفيذ.

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