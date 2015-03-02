أخبار عاجلة

الإسكان: سحب 521 كراسة شروط بمدينة ناصر الجديدة و267 كراسة بمدينة غرب قنا -
وزارة النقل: إجراء تجارب تحميل على كباري طريق "شبرا - بنها" -
روبين وليفاندوفيسكي يقودان هجوم البايرن أمام هوفنهايم في البوندسليجا -
محمد صلاح أساسي أمام لاتسيو في نصف نهائي كأس إيطاليا -
مدرب الـ«6-1» يعود لتدريب منتخب غانا -
رمضان صبحي على مقاعد البدلاء أمام بيرنلي في البريميرليج -
إبراهيموفيتش يقود هجوم مانشستر أمام إيفرتون -
بث مباشر.. «لاتسيو►◄روما» في نصف نهائي كأس إيطاليا -
تشكيل ليستر سيتي لمواجهة سندرلاند -
بث مباشر.. مباراة ستوك سيتي وبيرنلي بالبريميرليج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

8 دول إسلامية توافق على تطبيق الخطبة الموحدة بدءا من جمادى الآخرة

Google+ Print
8 دول إسلامية توافق على تطبيق الخطبة الموحدة بدءا من جمادى الآخرة 8 دول إسلامية توافق على تطبيق الخطبة الموحدة بدءا من جمادى الآخرة
وافق وزراء وممثلو ثمانى دول من الدول العربية والإسلامية، التى شاركت بمؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على برنامج موضوع الخطبة الموحدة، بحيث يكون هناك موضوع عام موحد يطبق بواقع جمعة شهريا، هى الجمعة الأولى من كل شهر عربى، على أن يتم بدء أول خطبة فى أول جمعة من جمادى الآخرة بعنوان "إتقان العمل سبيل التقدم والرقى".

وقال بيان لوزارة الأوقاف، منذ قليل، إن الدول التى أبدت تأييدها وموافقتها، هى جمهورية العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية بتمثيل وزيرها الدكتور هايل داود وزير الأوقاف الأردنى، ودولة السودان بتمثيل الفاتح تاج السر وزير الإرشاد والأوقاف السودانى، وموريتانيا بتمثيل الدكتور أحمد ولد أهل داود، ودولة لبنان بتمثيل المفتى الشيخ عبد اللطيف الدريان، ودولة البحرين بتمثيل الدكتور فريد المفتاح نائب وزير العدل والأوقاف البحرينى، ودولة بوروندى بتمثيل الدكتور محمد روكارا نائب رئيس جمهورية بوروندى، ودولة فلسطين بتمثيل من الدكتور جمال أبو الهنود نائب وزير الأوقاف الفلسطينى .

بينما تم تحديد موضوع الخطبة الأولى من رجب بعنوان "فضيلة التسامح والتعايش السلمى المشترك بين البشر"، فيما جاء موضوع الخطبة الأولى من شعبان بعنوان: "خطورة الإدمان والمخدرات على الفرد والمجتمع"، بينما جاء عنوان الخطبة الأولى من رمضان بعنوان: "أخلاقنا بين التنظير والتطبيق"، بينما جاء عنوان الخطبة الأولى من شوال بعنوان: "أثر العبادات فى السلوك".

وأضاف البيان أن هناك ممثلين أبدوا تأييدهم الكامل للفكرة، غير أنهم طلبوا الرجوع إلى الجهات المختصة بدولهم .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
جسد "السفير" يبحث عن قاتله.. مصراوي في قرية الدجال الغامض (صور)

جسد "السفير" يبحث عن قاتله.. مصراوي في قرية الدجال الغامض (صور)

مستشار المفتي: قوانين مصر توافق الشريعة ونرفض اتهامها بمخالفة الدين

مستشار المفتي: قوانين مصر توافق الشريعة ونرفض اتهامها بمخالفة الدين

«الفقدان.. مصر والحداثة».. فيلم وثائقي تعرضه قناة «الغد»

«الفقدان.. مصر والحداثة».. فيلم وثائقي تعرضه قناة «الغد»

خاص مع سيف - أحمد مجاهد: الحكام المصريين هم أحسن الحكام في إفريقيا والعرب

خاص مع سيف - أحمد مجاهد: الحكام المصريين هم أحسن الحكام في إفريقيا والعرب