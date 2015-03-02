8 دول إسلامية توافق على تطبيق الخطبة الموحدة بدءا من جمادى الآخرة

وافق وزراء وممثلو ثمانى دول من الدول العربية والإسلامية، التى شاركت بمؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على برنامج موضوع الخطبة الموحدة، بحيث يكون هناك موضوع عام موحد يطبق بواقع جمعة شهريا، هى الجمعة الأولى من كل شهر عربى، على أن يتم بدء أول خطبة فى أول جمعة من جمادى الآخرة بعنوان "إتقان العمل سبيل التقدم والرقى".

وقال بيان لوزارة الأوقاف، منذ قليل، إن الدول التى أبدت تأييدها وموافقتها، هى جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية بتمثيل وزيرها الدكتور هايل داود وزير الأوقاف الأردنى، ودولة السودان بتمثيل الفاتح تاج السر وزير الإرشاد والأوقاف السودانى، وموريتانيا بتمثيل الدكتور أحمد ولد أهل داود، ودولة لبنان بتمثيل المفتى الشيخ عبد اللطيف الدريان، ودولة البحرين بتمثيل الدكتور فريد المفتاح نائب وزير العدل والأوقاف البحرينى، ودولة بوروندى بتمثيل الدكتور محمد روكارا نائب رئيس جمهورية بوروندى، ودولة فلسطين بتمثيل من الدكتور جمال أبو الهنود نائب وزير الأوقاف الفلسطينى .

بينما تم تحديد موضوع الخطبة الأولى من رجب بعنوان "فضيلة التسامح والتعايش السلمى المشترك بين البشر"، فيما جاء موضوع الخطبة الأولى من شعبان بعنوان: "خطورة الإدمان والمخدرات على الفرد والمجتمع"، بينما جاء عنوان الخطبة الأولى من رمضان بعنوان: "أخلاقنا بين التنظير والتطبيق"، بينما جاء عنوان الخطبة الأولى من شوال بعنوان: "أثر العبادات فى السلوك".

وأضاف البيان أن هناك ممثلين أبدوا تأييدهم الكامل للفكرة، غير أنهم طلبوا الرجوع إلى الجهات المختصة بدولهم .