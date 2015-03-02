مي حريري تصف أصدقاءها بالمثليين الجنسيين

مرة جديدة تتعرض الفنانة مي حريري للسخرية بسبب ضعف لغتها الإنكليزية، وإصرارها على الكتابة بها وكأنها تفعل ذلك لتخطىء ويتصيد المتابعون أخطاءها ثم تصبح حديث الصحافة.

فقد كتبت مي حريري على حسابها على "أنستغرام" تعليقاً على صورة جمعتها بأصدقاء لها Miss you Gays أي "اشتقت إليكم أيها المثليون الجنسيون"، بينما كانت تقصد Miss you Guys أي "اشتقت إليكم يا شباب" وعادت مي وصححت خطأها بعد فوات الأوان. وعادت لتصرح بأنها ضاقت ذرعاً بالانتقادات وأنّه ليس عيباً أن تخطىء بلغة لا تزال تتعلمها.

ويبقى السؤال، لماذا تكتب مي أصلاً بلغات أجنبية طالما أنها لا تتقنها؟ ولماذا تكتب أي فنانة بلغة أجنبية طالما أنها تتوجّه إلى جمهور عربي؟