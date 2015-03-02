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سونام كابور في المستشفى بسبب مرض خطير

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الإثنين 02-03-2015 20:39

ذكرت مصادر صحفية أن النجمة العالمية Sonam Kapoor نقلت مؤخراً إلى إحدى المستشفيات في الهند ، بعد أن جاءت نتائج تحليل الدم الذي أُجري لها ايجابية ليكشف إصابتها بـ إنفلونزا الخنازير.

وكشف موقع Indianexpress أن Kapoor البالغة من العمر 29 عاماً، شعرت خلال الأيام القليلة الماضية بإرتفاع في الحرارة وإلتهاب في الحلق، مما إستدعى دخولها مستشفى Sterling في Mumbai.

وقال أحد المقربين من الممثلة Sonam إنها تتلقى العلاج اللازم الآن، كما بدأت تستعيد عافيتها تدريجياً، وتوجه بالشكر إلى كل من حاول الإطمئنان عن صحتها.

 

 

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