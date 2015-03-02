تحرير 1338 مخالفة مرورية وضبط 5 سائقين "مخدرين" بسوهاج

حررت إدارة مرور سوهاج فى حملة مكبرة شنتها اليوم الاثنين على شوارع محافظة سوهاج، برئاسة العميد هشام عبد الصمد مدير إدارة المرور 1338 مخالفة مرورية منها 279 مخالفة تصالح و23 مخالفة رادار و15 مخالفة استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة و17 مخالفة حجز دراجات بخارية بدون لوحات و2 مخالفة حجز سيارات بدون خط سير و672 مخالفة على نموذج 125 مرور.

كما ضبطت الحملة "198" مخالفة الانتظار الخاطئ و"98" مخالفة بدون تسيير و"209" مخالفات بدون قيادة.

وبسحب "25" عينة من سائقين لمعرفة مدى تعاطيهم المخدرات من عدمه تبين إيجابية "5" تحاليل هى لكل من "سالم.ك" قائد السيارة رقم 8236 هـ.ص.أ نقل أسيوط ومقيم مركز الفتح "بأسيوط" و"صبور.ى" قائد السيارة رقم 6972 س.ج.أ نقل أسيوط - ومقيم فى مركز منفلوط "أسيوط" و"طارق.ع" قائد السيارة رقم 4196 س.ج.أ نقل أسيوط ومقيم مركز القوصية "أسيوط" و"محمود.م" قائد السيارة رقم 28446 نقل سوهاج مقيم بدائرة مركز البلينا و"رجب.م" قائد السيارة رقم 2845 هـ.س نقل القاهرة - ومقيم بدائرة مركز سوهاج فتحرر لهم المحاضر اللازم وإحالتهم للنيابة العامة واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفات المرورية.

وقال العميد هشام عبد الصمد مدير إدارة مرور سوهاج لـ"اليوم السابع" إنه فى إطار سياسة الوزارة المستمرة لتفعيل قانون المرور وتحقيق الانضباط المرورى بالطرق الصحراوية والزراعية للحد من الحوادث حفاظاً على أرواح وأموال المواطنين فقد وجهنا بحملات مكثفة بالتنسيق ومديرية الصحة بسوهاج لفحص وضبط قائدى المركبات المخالفة لنص المادة "66" من قانون المرور والمادة "121 لسنة 2008" من اللائحة التنفيذية وذلك بإشراف اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج أسفرت عن تحرير "1338" مخالفة مرورية وضبط 5 سائقين ثبت تعاطيهم المواد المخدرة.