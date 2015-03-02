عمرو الكحكى: لن نرقص على نغمات الإرهاب وسنكمل التحدى

قال الإعلامى عمرو الكحكى، إن الحادث الإرهابى الذى وقع اليوم بمحيط دار القضاء العالى لن يؤثر على مسيرة الوطن، ولن ترهبنا هذه الأعمال الإجرامية، مضيفًا: "سنظل فى حالة تحدٍ مع الإرهاب حتى تنتصر مصر ، ونقضى عليه تمامًا"، مؤكدا أننا لن نرقص على طبول الإرهاب مهما كانت الضغوط التى نواجهها فى هذه المرحلة.

وأضاف عمرو الكحكى خلال برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار، أنه مع كل هذه الأعمال الإرهابية يقوم الآن المهندس إبراهيم محلب بالسفر إلى شرم الشيخ لتفقد الاستعدادات النهائية لبدء المؤتمر الاقتصادى المزمع عقده خلال الشهر الجارى.

وأوضح عمرو الكحكى، أن الشعب المصرى لن يستسلم لهذه الجماعة الإرهابية التى تحاول ترويع الشعب المصرى من خلال العمليات الإرهابية التى ترتكبها كل يوم ضد المجتمع بأثره، ناعيًا الشهداء الذين وقعوا بسبب الحادث الإرهابى الذى وقع اليوم أمام دار القضاء العالى.