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محلب يصدر قرارًا بتشكيل لجنة لإعداد قانون لتقسيم الدوائر الانتخابية

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محلب يصدر قرارًا بتشكيل لجنة لإعداد قانون لتقسيم الدوائر الانتخابية محلب يصدر قرارًا بتشكيل لجنة لإعداد قانون لتقسيم الدوائر الانتخابية
أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا مساء اليوم الاثنين، بتشكيل لجنة برئاسة وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، تتولى إعداد مشروع قرار بقانون بتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، فى ضوء ما يرد إليها من اقتراحات، وبما يتفق مع أحكام الدستور، ووفقًا للضوابط والمعايير التى حددتها المحكمة الدستورية العليا فى حكميها الصادرين في الأول من مارس 2015.

كما تتولى اللجنة إعداد مشروع قرار بقانون بما يلزم إدخاله من تعديلات على قانون مجلس النواب، بما يتفق مع ما يقتضيه مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وإرسال المشروعين إلى مجلس الوزراء للسير فى إجراءات إصدارهما بعد مراجعتهما بقسم التشريع بمجلس الدولة.

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مصر 365