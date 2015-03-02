محلب يصل شرم الشيخ لتفقد الاستعدادات النهائية للمؤتمر الاقتصادى

وصل منذ قليل، المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء المصرى، إلى مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، وذلك لتفقد الاستعدادات النهائية للمؤتمر الاقتصادى المزمع عقده من 13 إلى 15 مارس الجارى.

جدير بالذكر أن محلب قد قام قبل مغادرته المطار بجولة بمطار 3 تفقد خلالها صالات السفر والوصول، وكان برفقته الطيار حسام كمال، وزير الطيران، واللواء أحمد جنينة، رئيس شركة ميناء القاهرة الدولى. ومن المقرر أن يقوم محلب خلال زيارته لمدينة شرم الشيخ بتفقد الاستعدادات النهائية الخاصة بالمؤتمر الاقتصادى المصرى المقرر انعقاده الشهر الحالى.