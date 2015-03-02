أخبار عاجلة

الإسكان: سحب 521 كراسة شروط بمدينة ناصر الجديدة و267 كراسة بمدينة غرب قنا -
وزارة النقل: إجراء تجارب تحميل على كباري طريق "شبرا - بنها" -
روبين وليفاندوفيسكي يقودان هجوم البايرن أمام هوفنهايم في البوندسليجا -
محمد صلاح أساسي أمام لاتسيو في نصف نهائي كأس إيطاليا -
مدرب الـ«6-1» يعود لتدريب منتخب غانا -
رمضان صبحي على مقاعد البدلاء أمام بيرنلي في البريميرليج -
إبراهيموفيتش يقود هجوم مانشستر أمام إيفرتون -
بث مباشر.. «لاتسيو►◄روما» في نصف نهائي كأس إيطاليا -
تشكيل ليستر سيتي لمواجهة سندرلاند -
بث مباشر.. مباراة ستوك سيتي وبيرنلي بالبريميرليج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

محلب يصل شرم الشيخ لتفقد الاستعدادات النهائية للمؤتمر الاقتصادى

Google+ Print
محلب يصل شرم الشيخ لتفقد الاستعدادات النهائية للمؤتمر الاقتصادى محلب يصل شرم الشيخ لتفقد الاستعدادات النهائية للمؤتمر الاقتصادى
وصل منذ قليل، المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء المصرى، إلى مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، وذلك لتفقد الاستعدادات النهائية للمؤتمر الاقتصادى المزمع عقده من 13 إلى 15 مارس الجارى.

جدير بالذكر أن محلب قد قام قبل مغادرته المطار بجولة بمطار 3 تفقد خلالها صالات السفر والوصول، وكان برفقته الطيار حسام كمال، وزير الطيران، واللواء أحمد جنينة، رئيس شركة ميناء القاهرة الدولى. ومن المقرر أن يقوم محلب خلال زيارته لمدينة شرم الشيخ بتفقد الاستعدادات النهائية الخاصة بالمؤتمر الاقتصادى المصرى المقرر انعقاده الشهر الحالى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365