بالفيديو.. لحظة انفجار قنبلة أمام دار القضاء العالى

حصلت قناة اليوم السابع المصورة، على مقطع فيديو ، يظهر لحظة الانفجار الذى وقع أمام دار القضاء العالى، وأسفر عن مقتل شخص، وإصابة 11 آخرين، بينهم 5 شرطيين.

وأكدت التحريات الأولية للانفجار الذى وقع أمام دار القضاء العالى، أنه ناتج عن زرع عبوة ناسفة أسفل سيارة “نيسان” أمام مدخل محكمة النقض تحمل رقم (974 م ف س)، ما أدى إلى تهشم الجزء الخلفى من السيارة بالكامل.

وأمر النائب العام المستشار هشام بركات، بإجراء تحقيقات موسعة حول ظروف وملابسات حادث الانفجار الذى وقع فى محيط دار القضاء العالى، وانتقل على رأس فريق من كبار مساعديه والمحققين إلى موقع الانفجار لمعاينته، ثم انتقل ومرافقوه إلى مستشفى الهلال والشرطة للاطمئنان على حالات المصابين وعاد إلى مكتبه ثانية للإشراف على سير التحقيقات.