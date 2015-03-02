المهندس خالد أبو بكر: استثمار 50 مليار دولار فى مجال الطاقة خلال 5 سنوات

قال المهندس خالد أبو بكر، رئيس مجلس الأعمال المصرى الإيطالى، إنهم مستعدون للمؤتمر الاقتصادى، المزمع عقده منتصف الشهر الجارى، موضحا أن الفرص الاستثمارية بالمؤتمر ستكون فى مجال الطاقة.

وأضاف رئيس مجلس الأعمال المصرى الإيطالى، فى تصريحات له، أن حجم الاستثمار فى مجال الطاقة خلال الخمس سنوات المقبلة سيكون من 45 إلى 50 مليار دولار.

وأوضح رئيس مجلس الأعمال المصرى الإيطالى أن الطاقة يتم استخدامها فى مجالات الكهرباء، والصناعة، وجزء آخر فى الاستهلاك المنزلى والمحلات وغيره، وجزء آخر فى مجال النقل، بالإضافة إلى الزراعة ومعدات الرى.