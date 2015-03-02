محمد جنيدى: رفع حد تسجيل المصانع بقانون القيمة المضافة يهدد الشركات

قال محمد جنيدى، رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، إن رفع حد تسجيل المنشآت الصناعية إلى مليون جنيه سيؤثر بشكل سلبى على الشركات المسجلة لصالح غير المسجلة، وهو ما يعطى فرصة لنمو الاقتصاد غير الرسمى.

وأضاف محمد جنيدى، خلال اجتماع اتحاد المستثمرين اليوم الاثنين، أن الشركات المسجلة ستواجه منافسة غير متكافئة من الاقتصاد غير الرسمى، لانه لا يلتزم بسداد ضريبة القيمة المضافة.

وأكد محمد جنيدى، أن حوالى 60? من مصانع 6 اكتوبر تتعرض لأحكام قضائية بسبب التأمينات الاجتماعية.

من جانبه، طالب محمد فريد خميس رئيس الاتحاد بتكليف المستشار القانونى للاتحاد من اجل عمل مذكرة توضيحية لقانونية مطالبهم من المصانع.