أخبار عاجلة

الإسكان: سحب 521 كراسة شروط بمدينة ناصر الجديدة و267 كراسة بمدينة غرب قنا -
وزارة النقل: إجراء تجارب تحميل على كباري طريق "شبرا - بنها" -
روبين وليفاندوفيسكي يقودان هجوم البايرن أمام هوفنهايم في البوندسليجا -
محمد صلاح أساسي أمام لاتسيو في نصف نهائي كأس إيطاليا -
مدرب الـ«6-1» يعود لتدريب منتخب غانا -
رمضان صبحي على مقاعد البدلاء أمام بيرنلي في البريميرليج -
إبراهيموفيتش يقود هجوم مانشستر أمام إيفرتون -
بث مباشر.. «لاتسيو►◄روما» في نصف نهائي كأس إيطاليا -
تشكيل ليستر سيتي لمواجهة سندرلاند -
بث مباشر.. مباراة ستوك سيتي وبيرنلي بالبريميرليج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مصر 365

محمد جنيدى: رفع حد تسجيل المصانع بقانون القيمة المضافة يهدد الشركات

Google+ Print
محمد جنيدى: رفع حد تسجيل المصانع بقانون القيمة المضافة يهدد الشركات محمد جنيدى: رفع حد تسجيل المصانع بقانون القيمة المضافة يهدد الشركات
قال محمد جنيدى، رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، إن رفع حد تسجيل المنشآت الصناعية إلى مليون جنيه سيؤثر بشكل سلبى على الشركات المسجلة لصالح غير المسجلة، وهو ما يعطى فرصة لنمو الاقتصاد غير الرسمى.

وأضاف محمد جنيدى، خلال اجتماع اتحاد المستثمرين اليوم الاثنين، أن الشركات المسجلة ستواجه منافسة غير متكافئة من الاقتصاد غير الرسمى، لانه لا يلتزم بسداد ضريبة القيمة المضافة.

وأكد محمد جنيدى، أن حوالى 60? من مصانع 6 اكتوبر تتعرض لأحكام قضائية بسبب التأمينات الاجتماعية.

من جانبه، طالب محمد فريد خميس رئيس الاتحاد بتكليف المستشار القانونى للاتحاد من اجل عمل مذكرة توضيحية لقانونية مطالبهم من المصانع.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365