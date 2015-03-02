زورق حربى إسرائيلى يخترق المياه اللبنانية ويوجه تهديدا لصيادين

اخترق زورق حربى إسرائيلى المياه الإقليمية اللبنانية وهدد عناصره طاقم مركب صيد لبنانى.

وذكر بيان صدر عن قيادة الجيش اللبناني اليوم أن زورقا حربيا إسرائيليا أقدم اليوم على اختراق المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة لمسافة 10 أمتار، وقام عناصره بتهديد طاقم مركب صيد لبناني.. وذلك"فى انتهاك جديد للسيادة اللبنانية والقرار الدولي 1701 الذي أنهى الحرب الإسرائيلية على لبنان عام 2006.

وأشار البيان إلى أنه جرى التنسيق بين الجيش اللبنانى وقوات الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان " اليونيفيل لمعالجة هذا الانتهاك.

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