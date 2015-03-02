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مقتل طبيبين فى حى الميدان فى دمشق برصاص مجهولين

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مقتل طبيبين فى حى الميدان فى دمشق برصاص مجهولين مقتل طبيبين فى حى الميدان فى دمشق برصاص مجهولين
قتل طبيبان بعد أن أطلق مجهولون النار عليهما في منطقة الميدان فى جنوب دمشق، بحسب ما ذكر المرصد السورى لحقوق الإنسان اليوم الاثنين.

وأعلن المرصد أن "مسلحين مجهولين اغتالوا ليل أمس طبيبين هما مدير أحد المشافى ونجله في منطقة الميدان"، وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس ان الطبيبين "قتلا بعد اطلاق الرصاص عليهما من مسدس اثناء وجودهما على الطريق".

وأكد مصدر في مستشفى المهاينى مقتل الطبيبين من دون أى معلومات اضافية. واكتفى بالقول "ننتظر تقرير الشرطة".

ونعت وزارة الصحة السورية ونقابة الأطباء وأهالي حى الميدان وعائلة الطبيبين مدير مستشفى "المهايني" الدكتور أيمن المهايني ونجله الطبيب محمد المهاينى، وفق ما ورد على مواقع التواصل الإجتماعى.

من جهة أخرى، أعلن المرصد السوري مقتل العميد علي درويش وشخصين آخرين كانا برفقته بعد انفجار عبوة ناسفة موضوعة داخل سيارة استقلوها في منطقة الشيخ رسلان قرب باب شرقي في وسط دمشق، وينتمي الضابط إلى الطائفة العلوية ويتحدر من ريف حماة في وسط سوريا.
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